Elita Kaliska wraca po 25 latach i uderza w Fagatę w nowym utworze „Destrukcja”

W momencie, gdy konflikt Young Leosi z Fagatą osiąga rekordową temperaturę, na scenę wraca Elita Kaliska, która po 25 latach milczenia wypuszcza jubileuszowy album i od razu wbija kij w mrowisko. Ich nowy numer „Destrukcja” wyraźnie staje po stronie Young Leosi i uderza nie tylko w Fagatę, ale również w Caroline Derpieński, Natsu oraz Dubiela. Tekst bez kompromisów komentuje współczesny internet, kulturę influencerów oraz początki kariery wielu twórców budowane – jak twierdzi zespół – na „sprzedaży własnego ciała lub godności”.

Album „25” dostępny za darmo

Cały jubileuszowy album „25” trafił dziś w wersji elektronicznej do fanów całkowicie za darmo. Można pobrać go oficjalnie ze strony zespołu, a przez social media zamówić również kolekcjonerskie wydanie CD. Po latach nieobecności Elita Kaliska wraca więc z pełną siłą i w klasycznie bezkompromisowym stylu.

Gorzki wyjaśnia sens „Destrukcji”

Autor tekstu, Gorzki, w obszernym komentarzu wyjaśnia, że „Destrukcja” to nie tylko diss, lecz także krytyka współczesnych wzorców kulturowych:

dominacji popularności nad talentem,

sztuczności wizerunku budowanego online,

normalizacji agresji i kłamstwa,

powierzchownych relacji i „kultury wyrzucania”,

błędnych diagnoz psychologicznych,

medialnego chaosu i kryzysu wartości.

Gorzki zapowiada również film „O co tu chodzi?! – Historia oparta na wersach”, który ma być surową, psychologiczną interpretacją tekstów Elity Kaliskiej, a nie biografią ekipy.

Gościnki na albumie

Na płycie „25” pojawili się m.in.:

Krzysztof Cugowski ,

Diox ,

Numer Raz ,

Platon / Trials X ,

Krzysztof Antkowiak ,

Marcel Tułacz ,

Cedar – współzałożyciel RMK i osoba związana z głośnym konfliktem sprzed lat.

To właśnie z Cedarem, Elita Kaliska wypuściła niegdyś kontrowersyjny hit „Jesteś powietrzem”, który zasłynął wykorzystaniem sampla znanego z produkcji DJ Premiera. Na nowej płycie historia wraca w formie numeru „Jesteś powietrzem 2”.

Film „O co tu chodzi?!” i wyjątkowa współpraca z Dudkiem P56

Na albumie znalazł się także numer „O co tu chodzi 2” z udziałem Dudka P56. Właśnie ten utwór stał się podstawą scenariusza powstającego filmu „O co tu chodzi?! – Historia oparta na wersach”, w którym pojawią się znani polscy aktorzy. To bezprecedensowy projekt łączący świat rapu i kina.

Teledyski promujące powrót Elity Kaliskiej

Album promują także teledyski do utworów:

„Hołd” z udziałem Krzysztofa Cugowskiego,

„Czas” z Marcelem Tułaczem.

To produkcje utrzymane w charakterystycznym dla Elity Kaliskiej klimacie – emocjonalne, dosadne i bez filtra.

Limitowana edycja i planowana trasa koncertowa

Fizyczna płyta wyszła w limitowanym nakładzie. Co więcej – zespół oficjalnie zapowiada trasę koncertową po Polsce i USA w 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że ich powrót to nie jednorazowy projekt, lecz pełnoprawna reaktywacja kultowego składu.