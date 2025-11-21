Elita Kaliska wraca po 25 latach i uderza w Fagatę w nowym utworze „Destrukcja”

W momencie, gdy konflikt Young Leosi z Fagatą osiąga rekordową temperaturę, na scenę wraca Elita Kaliska, która po 25 latach milczenia wypuszcza jubileuszowy album i od razu wbija kij w mrowisko. Ich nowy numer „Destrukcja” wyraźnie staje po stronie Young Leosi i uderza nie tylko w Fagatę, ale również w Caroline Derpieński, Natsu oraz Dubiela. Tekst bez kompromisów komentuje współczesny internet, kulturę influencerów oraz początki kariery wielu twórców budowane – jak twierdzi zespół – na „sprzedaży własnego ciała lub godności”.
Album „25” dostępny za darmo
Cały jubileuszowy album „25” trafił dziś w wersji elektronicznej do fanów całkowicie za darmo. Można pobrać go oficjalnie ze strony zespołu, a przez social media zamówić również kolekcjonerskie wydanie CD. Po latach nieobecności Elita Kaliska wraca więc z pełną siłą i w klasycznie bezkompromisowym stylu.
Gorzki wyjaśnia sens „Destrukcji”
Autor tekstu, Gorzki, w obszernym komentarzu wyjaśnia, że „Destrukcja” to nie tylko diss, lecz także krytyka współczesnych wzorców kulturowych:
-
dominacji popularności nad talentem,
-
sztuczności wizerunku budowanego online,
-
normalizacji agresji i kłamstwa,
-
powierzchownych relacji i „kultury wyrzucania”,
-
błędnych diagnoz psychologicznych,
-
medialnego chaosu i kryzysu wartości.
Gorzki zapowiada również film „O co tu chodzi?! – Historia oparta na wersach”, który ma być surową, psychologiczną interpretacją tekstów Elity Kaliskiej, a nie biografią ekipy.
Gościnki na albumie
Na płycie „25” pojawili się m.in.:
-
Krzysztof Cugowski,
-
Diox,
-
Numer Raz,
-
Platon / Trials X,
-
Krzysztof Antkowiak,
-
Marcel Tułacz,
-
Cedar – współzałożyciel RMK i osoba związana z głośnym konfliktem sprzed lat.
To właśnie z Cedarem, Elita Kaliska wypuściła niegdyś kontrowersyjny hit „Jesteś powietrzem”, który zasłynął wykorzystaniem sampla znanego z produkcji DJ Premiera. Na nowej płycie historia wraca w formie numeru „Jesteś powietrzem 2”.
Film „O co tu chodzi?!” i wyjątkowa współpraca z Dudkiem P56
Na albumie znalazł się także numer „O co tu chodzi 2” z udziałem Dudka P56. Właśnie ten utwór stał się podstawą scenariusza powstającego filmu „O co tu chodzi?! – Historia oparta na wersach”, w którym pojawią się znani polscy aktorzy. To bezprecedensowy projekt łączący świat rapu i kina.
Teledyski promujące powrót Elity Kaliskiej
Album promują także teledyski do utworów:
-
„Hołd” z udziałem Krzysztofa Cugowskiego,
-
„Czas” z Marcelem Tułaczem.
To produkcje utrzymane w charakterystycznym dla Elity Kaliskiej klimacie – emocjonalne, dosadne i bez filtra.
Limitowana edycja i planowana trasa koncertowa
Fizyczna płyta wyszła w limitowanym nakładzie. Co więcej – zespół oficjalnie zapowiada trasę koncertową po Polsce i USA w 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że ich powrót to nie jednorazowy projekt, lecz pełnoprawna reaktywacja kultowego składu.