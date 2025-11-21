CGM

Elita Kaliska wraca po 25 latach i uderza w Fagatę w nowym utworze „Destrukcja”

Poza Fagatą dostało się Natsu, Dubielowi i Caroline Derpieński

2025.11.21

opublikował:

Elita Kaliska wraca po 25 latach i uderza w Fagatę w nowym utworze „Destrukcja”

W momencie, gdy konflikt Young Leosi z Fagatą osiąga rekordową temperaturę, na scenę wraca Elita Kaliska, która po 25 latach milczenia wypuszcza jubileuszowy album i od razu wbija kij w mrowisko. Ich nowy numer „Destrukcja” wyraźnie staje po stronie Young Leosi i uderza nie tylko w Fagatę, ale również w Caroline Derpieński, Natsu oraz Dubiela. Tekst bez kompromisów komentuje współczesny internet, kulturę influencerów oraz początki kariery wielu twórców budowane – jak twierdzi zespół – na „sprzedaży własnego ciała lub godności”.

Album „25” dostępny za darmo

Cały jubileuszowy album „25” trafił dziś w wersji elektronicznej do fanów całkowicie za darmo. Można pobrać go oficjalnie ze strony zespołu, a przez social media zamówić również kolekcjonerskie wydanie CD. Po latach nieobecności Elita Kaliska wraca więc z pełną siłą i w klasycznie bezkompromisowym stylu.

Gorzki wyjaśnia sens „Destrukcji”

Autor tekstu,  Gorzki, w obszernym komentarzu wyjaśnia, że „Destrukcja” to nie tylko diss, lecz także krytyka współczesnych wzorców kulturowych:

  • dominacji popularności nad talentem,

  • sztuczności wizerunku budowanego online,

  • normalizacji agresji i kłamstwa,

  • powierzchownych relacji i „kultury wyrzucania”,

  • błędnych diagnoz psychologicznych,

  • medialnego chaosu i kryzysu wartości.

Gorzki zapowiada również film „O co tu chodzi?! – Historia oparta na wersach”, który ma być surową, psychologiczną interpretacją tekstów Elity Kaliskiej, a nie biografią ekipy.

 Gościnki na albumie

Na płycie „25” pojawili się m.in.:

  • Krzysztof Cugowski,

  • Diox,

  • Numer Raz,

  • Platon / Trials X,

  • Krzysztof Antkowiak,

  • Marcel Tułacz,

  • Cedar – współzałożyciel RMK i osoba związana z głośnym konfliktem sprzed lat.

To właśnie z Cedarem, Elita Kaliska wypuściła niegdyś kontrowersyjny hit „Jesteś powietrzem”, który zasłynął wykorzystaniem sampla znanego z produkcji DJ Premiera. Na nowej płycie historia wraca w formie numeru „Jesteś powietrzem 2”.

Film „O co tu chodzi?!” i wyjątkowa współpraca z Dudkiem P56

Na albumie znalazł się także numer „O co tu chodzi 2” z udziałem Dudka P56. Właśnie ten utwór stał się podstawą scenariusza powstającego filmu „O co tu chodzi?! – Historia oparta na wersach”, w którym pojawią się znani polscy aktorzy. To bezprecedensowy projekt łączący świat rapu i kina.

Teledyski promujące powrót Elity Kaliskiej

Album promują także teledyski do utworów:

  • „Hołd” z udziałem Krzysztofa Cugowskiego,

  • „Czas” z Marcelem Tułaczem.

To produkcje utrzymane w charakterystycznym dla Elity Kaliskiej klimacie – emocjonalne, dosadne i bez filtra.

Limitowana edycja i planowana trasa koncertowa

Fizyczna płyta wyszła w limitowanym nakładzie. Co więcej – zespół oficjalnie zapowiada trasę koncertową po Polsce i USA w 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że ich powrót to nie jednorazowy projekt, lecz pełnoprawna reaktywacja kultowego składu.

Tagi


Popularne newsy

Wyszedł numer Bonusa RPK z ostatnią zwrotką Pono. W numerze udzielił się także raper znany z ekipy Eminema
NEWS

Wyszedł numer Bonusa RPK z ostatnią zwrotką Pono. W numerze udzielił się także raper znany z ekipy Eminema

Opener ogłasza mega gwiazdę popu jako headlinerkę imprezy
NEWS

Opener ogłasza mega gwiazdę popu jako headlinerkę imprezy

Quebonafide jak zwykle zaskakuje i dorzuca niepublikowany mixtape do preorderowych boxów.  Sentino, Kaz Bałagane i Belmondo w jednym numerze
NEWS

Quebonafide jak zwykle zaskakuje i dorzuca niepublikowany mixtape do preorderowych boxów.  Sentino, Kaz Bałagane i Belmondo w jednym numerze

„Polski rap wieje chuj*m, więc podpisałem Fagatę”. Mata z mocnym numerem „sorry, taki jestem”
NEWS

„Polski rap wieje chuj*m, więc podpisałem Fagatę”. Mata z mocnym numerem „sorry, taki jestem”

OG Kamka zdissowana przez Zibexa. To on miał byc producentem jej albumu 
NEWS

OG Kamka zdissowana przez Zibexa. To on miał byc producentem jej albumu 

Jongmen oskarża oszusta: „Ja Cię szmaciarzu znajdę i Cię rozliczę po swojemu”
NEWS

Jongmen oskarża oszusta: „Ja Cię szmaciarzu znajdę i Cię rozliczę po swojemu”

Luna wywołała skandal nagraniem sprzed ołtarza. Archidiecezja Warszawska reaguje: „Bulwersujący incydent”
NEWS

Luna wywołała skandal nagraniem sprzed ołtarza. Archidiecezja Warszawska reaguje: „Bulwersujący incydent”

Polecane

CGM
Paris Jackson oskarża zarządców majątku ojca o przetrzymywanie ponad 465 milionów dolarów

Paris Jackson oskarża zarządców majątku ojca o przetrzymywanie ponad 4 ...

Majątek Michaela Jacksona pod lupą

8 godzin temu

CGM
Nie żyje Sawa. Współtworzył z Majorem SPZ Specnaz

Nie żyje Sawa. Współtworzył z Majorem SPZ Specnaz

W dniu pogrzebu Pono, kolejne smutne doniesienia

12 godzin temu

CGM
bambi nagrała popowy hit i taki jest też jej nowy teledysk

bambi nagrała popowy hit i taki jest też jej nowy teledysk

O 12.00 odbyła się premiera najnowszego klipu bambi

18 godzin temu

CGM
O czym jest pierwszy kawałek bambi po opuszczeniu wytwórni Young Leosi?

O czym jest pierwszy kawałek bambi po opuszczeniu wytwórni Young Leosi ...

"Myślałam, że czułam już bliskość, a jednak nie, bo dotykam Cię"

20 godzin temu

CGM
Ikoniczna gitara zmarłego Ace’a Frehleya z ostatniej trasy KISS trafia na aukcję

Ikoniczna gitara zmarłego Ace’a Frehleya z ostatniej trasy KISS trafia ...

Legendarny „smoker”. wystawiony na aukcji

21 godzin temu

CGM
Paul McCartney, Kate Bush, Sam Fender i inni na albumie nagranym na znak protestu przeciwko AI w muzyce

Paul McCartney, Kate Bush, Sam Fender i inni na albumie nagranym na zn ...

McCartney i inni artyści protestują

21 godzin temu