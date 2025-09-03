Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona

fot. Dorota Szulc

Pezet zelektryzował kilka dni temu fanów, zapowiadając wspólny kawałek z Eldoką. Wyprodukowanego przez Ajrona „Wołania” można już posłuchać na platformach streamingowych, wkrótce pojawi się także klip.

„Wołanie” znajdzie się na EP-ce „25” Pezeta i Ajrona, która będzie dołączana do preorderowego wydania albumu „Muzyka popularna”. Dodajmy – będzie to jedna z dwóch EP-ek, które fani Pezeta dostaną z nowym albumem. Druga to znane już „00” z featami młodych reprezentantów rapowej sceny

Nowy album Pezeta w październiku

Nowy solowy album Pezeta to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2025 roku. „Muzyka Popularna” to bezkompromisowy projekt, w którym artysta z pełną świadomością sięga po nowe środki wyrazu – muzyczne, liryczne i wizualne. Premiera siódmego solowego krążka warszawskiego weterana 17 października.