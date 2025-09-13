Eldo skrytykował Dizkreta. „Nie da się zrobić kariery, jeśli charyzma na twojej karcie RPG to -200”

foto: P. Tarasewicz

Pod koniec sierpnia Eldo i Kosma Król wystąpili na współorganizowanym przez Szczyla gdańskim festiwalu 3ERA. Kilka dni później spotkali się w radiowej Czwórce, by porozmawiać m.in. o inspiracjach i podejściu do rapu. W pewnym momencie rozmowa zeszła na Łonę i Dizkreta, o których Kosma mówi, że w czasach swoich pierwszych wydawnictw „nie pasowali do głównego nurtu”. Pełniący rolą gospodarza rozmowy Eldo na moment się zamyślił, potem uśmiechnął i pociągnął wątek Dizkreta.

– Wywołałeś ciężki temat, bo to jest człowiek, do którego jechałem na Ursynów ze swoim pierwszym kawałkiem, żeby mu go pokazać. Jego opinia była dla mnie niesamowicie ważna. Zanim ktokolwiek na scenie wiedział, co to są podwójne rymy, on już nimi rymował – mówił Eldo, po czym przeszedł do „jednego bardzo dużego minusa” Dizkreta.

Eldo krytykuje Dizkreta

– Skille są odwrotnie proporcjonalne do charyzmy. Niestety nie da rady zrobić kariery w subkulturze rapowej, jeśli charyzma na twojej karcie RPG to -200 – powiedział Eldoka, dodając jeszcze, że mimo wszystko Dizky do dziś jest bohaterem wielu, także młodszych, raperów.

Co na to Dizkret? Artysta odniósł się do wypowiedzi Leszka w stories na Instagramie.

– Ojjj u Eldoki też by się trochę „bardzo dużych minusów” znalazło – stwierdził.

Czy Eldo będzie ciągnął tę wymianę uprzejmości? Zobaczymy.