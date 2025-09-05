Szukaj
CGM

Eldo komentuje odbiór singla Pezeta i Ajrona z jego udziałem

Raper zdradza, co z jego planowaną na ten rok muzyką.

2025.09.05

opublikował:

Eldo komentuje odbiór singla Pezeta i Ajrona z jego udziałem

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Fani Eldoki czekają na jego zapowiadane od dawna wydawnictwo. Na początku tego roku raper sugerował, że warto mieć na niego oko w maju, ale krążka jak nie było, tak nie ma.

Dwa razy napisałem materiał na album i dwa razy wyrzuciłem go do śmietnika. Lubię rzeczy aktualne, a nie wypuszczanie czegoś, co było. Nie czułem się na tyle mocny psychicznie, by mierzyć się z tym wszystkim. To był ciężki okres psychiczny – mówił w styczniu w radiowej Czwórce Leszek.

Artysta pracuje nad nową płytą z Ostrym. Jesienią panowie zagrają złożoną z dziesięciu koncertów trasę po Polsce. Niewykluczone, że podczas niej usłyszymy nowy materiał, a sama płyta pojawi się na rynku przed końcem roku. Póki co mogliśmy usłyszeć Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona zatytułowanym „Wołanie”. Utwór zadebiutował wczoraj i spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem słuchaczy, co sprawiło warszawskiemu weteranowi dużą radość. Eldoka podziękował za odbiór, a przy okazji obiecał, że wkrótce usłyszymy jego materiał.

„To nie ostatnia moja zapisana kartka, która ujrzy światło dzienne”

„Gdy emocje już opadną”. Można napisać kilka słów. Moja skrzynka jest zawalona followami, mailami, relacjami itd. To bardzo miłe, że pamiętacie o nas, emerytowanych rapsach, chociaż tu o tyle łatwiej, że Pezet jest nadal turbo gwiazdą. Niemniej recepcja „Wołania” zaskakuje. To nie numer do pobujania się przy piwku, a trafił. Czyli można? Nawet przed pięćdziesiątką;) w tym pełnym emocji roku to nie ostatnia moja zapisana kartka, która ujrzy światło dzienne – zapowiedział Eldo.

Tagi


Popularne newsy

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?
NEWS

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?

Tede do Mesa: „Któż by pomyślał, że tak cię poniesie ziomek, że będziesz się pod domem nap****ć z domofonem”
NEWS

Tede do Mesa: „Któż by pomyślał, że tak cię poniesie ziomek, że będziesz się pod domem nap****ć z domofonem”

Diss Tedego na Mesa wers po wersie: „Promo twojej płyty w tym momencie u mnie mija / Teraz weź zastanów Mes się – po co było się wychylać?”
NEWS

Diss Tedego na Mesa wers po wersie: „Promo twojej płyty w tym momencie u mnie mija / Teraz weź zastanów Mes się – po co było się wychylać?”

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu
NEWS

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?
NEWS

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona
NEWS

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona

Doda zdradza stawki za swoje występy: „Za 20-minutowe show mogłabym sobie kupić kawalerkę”
NEWS

Doda zdradza stawki za swoje występy: „Za 20-minutowe show mogłabym sobie kupić kawalerkę”

Polecane

CGM
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wróciło na ekrany Polsatu. Wiemy, kto wygrał pierwszy odcinek

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wróciło na ekrany Polsatu. Wie ...

Uczestnicy wcielili się m.in. w Kayah, Whitney Houston i Gabriela Fleszara.

3 minuty temu

CGM
Ciepłe Brejki z singlem „Imperium ludzkości”

Ciepłe Brejki z singlem „Imperium ludzkości”

Space rap? Opera? Cokolwiek. Klip już dostępny.

48 minut temu

CGM
Zippy Ogar, po prostu Kajtek i Boron z pierwszym singlem ze wspólnej EP-ki

Zippy Ogar, po prostu Kajtek i Boron z pierwszym singlem ze wspólnej E ...

"Chcieli wrzucić mnie na minę, bo byłem dla nich za głośny".

3 godziny temu

CGM
KęKę idzie w ślady Pawbeatsa

KęKę idzie w ślady Pawbeatsa

Raper chwali się zagranicznymi zdobyczami.

3 godziny temu

CGM
Ujawniono, dlaczego w ostatniej chwili trzeba było odwołać występ Celine Dion na Eurowizji

Ujawniono, dlaczego w ostatniej chwili trzeba było odwołać występ Celi ...

Na jaw wyszły niepokojące wieści.

5 godzin temu

CGM
Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up

Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up

Impreza odbędzie się w Spodku. "Bądźcie z nami, będziemy wspominać legendę".

8 godzin temu