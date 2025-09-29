Ed Sheeran zdradza swój nowy cel: sześciopak i najlepsza forma w życiu

Foto: @czyzewski
Ed Sheeran w 2025 roku przeszedł imponującą przemianę, tracąc blisko siedem kilogramów i przyznając, że znajduje się obecnie w „najlepszej formie swojego życia”.
Droga do metamorfozy
Podczas wizyty w programie Radio Andy na antenie SiriusXM artysta ujawnił, że początek roku rozpoczął od intensywnych treningów na siłowni. „Na początku chciałem tylko zrzucić nadprogramowe kilogramy, ale szybko pomyślałem: Zobaczmy, jak daleko mogę to pociągnąć” – wyznał.
Nowy cel – sześciopak
Sheeran zdradził, że jego marzeniem jest uzyskanie wymarzonego sześciopaka, którego nigdy wcześniej nie miał.
„Pomyślałem: Zobaczę, czy mogę to zrobić” – powiedział. Jednocześnie przyznał z humorem, że zdarza mu się „psuć plan” przez spotkania towarzyskie i piwo.
Presja wizerunkowa a muzyka
Artysta podkreślił, że mimo braku nacisków ze strony wytwórni, przez lata odczuwał presję wynikającą z komentarzy internautów i mediów.
„Branża muzyczna to przede wszystkim muzyka, a dopiero potem wygląd. Ale presja zewnętrzna istnieje i sprawia, że zaczynasz myśleć, że musisz wyglądać jak wszyscy inni” – zauważył.