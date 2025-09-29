Szukaj
CGM

Ed Sheeran zdradza swój nowy cel: sześciopak i najlepsza forma w życiu

Presja wizerunkowa a muzyka

2025.09.29

opublikował:

Ed Sheeran zdradza swój nowy cel: sześciopak i najlepsza forma w życiu

Foto: @czyzewski

Ed Sheeran w 2025 roku przeszedł imponującą przemianę, tracąc blisko siedem kilogramów i przyznając, że znajduje się obecnie w „najlepszej formie swojego życia”.

Droga do metamorfozy

Podczas wizyty w programie Radio Andy na antenie SiriusXM artysta ujawnił, że początek roku rozpoczął od intensywnych treningów na siłowni. „Na początku chciałem tylko zrzucić nadprogramowe kilogramy, ale szybko pomyślałem: Zobaczmy, jak daleko mogę to pociągnąć” – wyznał.

Nowy cel – sześciopak

Sheeran zdradził, że jego marzeniem jest uzyskanie wymarzonego sześciopaka, którego nigdy wcześniej nie miał.

„Pomyślałem: Zobaczę, czy mogę to zrobić” – powiedział. Jednocześnie przyznał z humorem, że zdarza mu się „psuć plan” przez spotkania towarzyskie i piwo.

Presja wizerunkowa a muzyka

Artysta podkreślił, że mimo braku nacisków ze strony wytwórni, przez lata odczuwał presję wynikającą z komentarzy internautów i mediów.

„Branża muzyczna to przede wszystkim muzyka, a dopiero potem wygląd. Ale presja zewnętrzna istnieje i sprawia, że zaczynasz myśleć, że musisz wyglądać jak wszyscy inni” – zauważył.

Tagi


Popularne newsy

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego
NEWS

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”
NEWS

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany
NEWS

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany

Dawid Obserwator: „Sam byłem, kiedy wy***ał mnie Step”
NEWS

Dawid Obserwator: „Sam byłem, kiedy wy***ał mnie Step”

Nas pokonał Jaya-Z. Będzie budował kasyno w Nowym Jorku
NEWS

Nas pokonał Jaya-Z. Będzie budował kasyno w Nowym Jorku

Gang Albanii wróci na scenę? Popek: „Pogodziłem się z Robertem M”
NEWS

Gang Albanii wróci na scenę? Popek: „Pogodziłem się z Robertem M”

Quebonafide i Steez83 nagrodzeni w Gdyni
NEWS

Quebonafide i Steez83 nagrodzeni w Gdyni

Polecane

CGM
Lana Del Rey spontanicznie dołączyła do lokalnego zespołu w Santa Barbara

Lana Del Rey spontanicznie dołączyła do lokalnego zespołu w Santa Barb ...

Wokalistka była na lodach, gdy usłyszała zespół grający jej numer

1 godzinę temu

CGM
Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor S ...

W przyszym roku artysta zagra na PGE Narodowym

1 godzinę temu

CGM
Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (&#8230 ...

Doda nie rozumie fenomenu młodszej koleżanki

1 godzinę temu

CGM
FKA twigs ujawnia datę premiery swojego albumu techno „Eusexua Afterglow”

FKA twigs ujawnia datę premiery swojego albumu techno „Eusexua A ...

Pierwszy singiel i teledysk z nowego krążka

2 godziny temu

CGM
Syn Johna Lennona wyjaśnia dlaczego jego ojciec „miał żal” do Beatlesów

Syn Johna Lennona wyjaśnia dlaczego jego ojciec „miał żal” do Beatlesó ...

Zmęczenie sławą i pragnienie zmiany

3 godziny temu

CGM
Dua Lipa zaśpiewała hit Ariany Grande na koncercie w Miami

Dua Lipa zaśpiewała hit Ariany Grande na koncercie w Miami

Koljeny cover wykonany podczas trasy koncertowej

4 godziny temu