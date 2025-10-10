Ed Sheeran śpiewa po polsku. Gwiazdor nagrał nową wersję swojego hitu z Polakiem

Ed Sheeran – światowy gigant muzyki pop – oraz Łatwogang, jeden z najpopularniejszych polskich influencerów, połączyli siły i nagrali wyjątkową, polską wersję utworu „Azizam”.

Piosenka, która od kilku dni dostępna jest na wszystkich platformach streamingowych, już zdążyła podbić serca internautów. To przykład na to, jak szybko internet potrafi zamienić spontaniczny pomysł w globalny trend.

Wrocław – początek niezwykłej współpracy

Cała historia rozpoczęła się we Wrocławiu, gdzie Ed Sheeran promował swoją najnowszą płytę „Play”. Podczas pobytu w Polsce spotkał się z Łatwogangiem, znanym z humorystycznych filmów i wyzwań publikowanych na TikToku. Wspólna przejażdżka na trójkołowym tandemie po Placu Solnym przerodziła się w viral, który zaskoczył nawet samych twórców.

Między żartami padła obietnica – jeśli wideo opublikowane przez Łatwoganga zdobędzie milion polubień, powstanie wspólny kawałek po polsku. Internet, jak to często bywa, nie zawiódł. Milion lajków pojawił się w rekordowym tempie, a obietnica zamieniła się w prawdziwy projekt muzyczny.

„Azizam” po polsku – zderzenie dwóch światów

Efektem współpracy jest polska wersja „Azizam”, w której spotykają się dwa zupełnie różne światy: charakterystyczne, ciepłe brzmienie popu w stylu Sheerana oraz luz, humor i autoironia typowa dla Łatwoganga. To połączenie brzmienia i osobowości, które idealnie wpisuje się w ducha internetu – autentycznego, kreatywnego i nieprzewidywalnego.

Utwór łączy elementy popu, nowoczesnej produkcji i lekkiego, viralowego humoru, tworząc coś, co można nazwać współczesnym hymnem kultury online. To także dowód na to, że muzyka nie zna granic językowych – wystarczy dobry pomysł, by dotrzeć do fanów na całym świecie.

Niecodzienny duet, który podbił popkulturę

Współpraca Eda Sheerana i Łatwoganga to nie tylko muzyczny eksperyment, ale też symbol współczesnych czasów, w których internet i muzyka przenikają się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. To przykład, jak spontaniczność, kreatywność i poczucie humoru mogą stworzyć coś wyjątkowego.

Niecodzienny duet pokazuje, że jeden viralowy moment może zmienić oblicze popkultury. Fani z całego świata komentują projekt z zachwytem, a klip do polskiej wersji „Azizam” zdobywa setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych.