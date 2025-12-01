Ed Sheeran prezentuje „Play (Super Deluxe Edition)” – nową odsłonę globalnego hitu z 14 bonusami

28 listopada 2025 roku Ed Sheeran zaprezentował długo wyczekiwane „Play (Super Deluxe Edition)” – rozszerzoną wersję bestsellerowego albumu „Play”. Wydawnictwo wzbogacono aż o 14 dodatkowych nagrań, w tym 5 premierowych utworów, które rozwijają brzmienie i koncepcję oryginału.
„Skeletons” otwiera nowe wydanie albumu „Play”
Nową edycję promuje rytmiczny singiel „Skeletons”, wyprodukowany przez Sheerana we współpracy z Blake’em Slatkinem i P2J, znanym m.in. z pracy z Burna Boyem czy Wizkidem. Utwór powstał po osobistej sprzeczce artysty i opowiada o emocjonalnym napięciu związanym z próbą zapomnienia o trudnym wydarzeniu.
Limitowana winylowa edycja deluxe – unikatowa zawartość
Wersja winylowa „Play (Super Deluxe Edition)” została wzbogacona o:
-
24-stronicową książeczkę,
-
niepublikowane wcześniej zdjęcia z sesji „Play”,
-
odręczne notatki Eda do każdego utworu,
-
pełne teksty piosenek,
-
specjalną, unikalną okładkę stworzoną tylko dla tej edycji.
To kolekcjonerskie wydanie przeznaczone jest dla najbardziej oddanych fanów Sheerana.
Sheeran i Dave – udany duet, który zmienił brzmienie albumu
W nowym wydaniu Sheeran kontynuuje współpracę z brytyjskim raperem i producentem Dave’em. Ich współtworzenie obejmuje utwory:
-
„Opening”,
-
„A Little More”,
-
„Regrets”,
-
„Technicolour”,
-
„Fade Out”,
-
„Satellite”.
Dave był również współtwórcą oryginalnego materiału na „Play”, co znacząco wpłynęło na ewolucję muzyczną Eda i odważne odejście od dotychczasowego stylu.
„Play” – globalny sukces w 2025 roku
Album zadebiutował we wrześniu 2025 roku i natychmiast trafił na szczyt brytyjskiej listy sprzedaży. Podbił również listy w: Polsce, Australii, Austrii, Belgii, Irlandii, Niemczech, Nowej Zelandii i Szwajcarii.
Sheeran nagrywał dużą część materiału w Indiach, spędzając tam miesiąc na kreatywnych sesjach z lokalnymi muzykami. Inspiracje pochodzą z kultury:
-
indyjskiej,
-
perskiej,
-
a także z jego własnych korzeni – irlandzkiej muzyki folkowej.
Znajdujące się na płycie brzmienia łączą tradycje muzyczne różnych kontynentów, co tworzy spójną wizję Sheerana: emocjonalnie szczere teksty i minimalistyczne kompozycje.
Imponująca lista współpracowników Eda Sheerana
Nad albumem pracował zespół cenionych twórców, m.in.:
-
Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande),
-
Savan Kotecha (The Weeknd),
-
Johnny McDaid,
-
Blake Slatkin (Justin Bieber),
-
Cirkut (Charli XCX),
-
Dave,
-
Elvira Anderfjärd (Addison Rae),
-
Fred Gibson.
To jeden z najbogatszych producenckich składów w karierze Eda.
„Play – The Remixes EP” – globalne kolaboracje
Sheeran niedawno wydał także „Play – The Remixes EP”, w ramach którego azjatyccy artyści zinterpretowali cztery utwory z płyty. Wśród nich znaleźli się: Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita Gandhi i Arijit Singh.
Projekt jeszcze bardziej rozszerzył stylistyczny wymiar albumu.
Nowy program na Netflixie: „One Shot z Edem Sheeranem”
W ostatnich tygodniach premierę miał również live-show „One Shot z Edem Sheeranem”, dostępny na Netflixie. Sheeran wykonuje w nim swoje największe hity, przemierzając ulice Nowego Jorku. Reżyserem został zdobywca nagrody Emmy Philip Barantini.
Ed Sheeran wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi 2025 roku
W 2025 roku magazyn TIME umieścił artystę w prestiżowym zestawieniu „100 Most Influential People”, potwierdzając jego globalny wpływ na współczesną muzykę.
Nadchodząca trasa koncertowa i nowe rozdziały kariery
W najbliższych tygodniach Sheeran rusza w trasę – najpierw odwiedzi Antypody, a w grudniu Wielką Brytanię i Europę.
„Play (Super Deluxe Edition)” jest już dziewiątym albumem Eda, który zdobywa szczyt brytyjskiej listy przebojów, umacniając jeden z najbardziej ambitnych i kreatywnych okresów w jego karierze.