Ed Sheeran prezentuje „Play (Super Deluxe Edition)” – nową odsłonę globalnego hitu z 14 bonusami

Pięć premierowych utworów

2025.12.01

28 listopada 2025 roku Ed Sheeran zaprezentował długo wyczekiwane „Play (Super Deluxe Edition)” – rozszerzoną wersję bestsellerowego albumu „Play”. Wydawnictwo wzbogacono aż o 14 dodatkowych nagrań, w tym 5 premierowych utworów, które rozwijają brzmienie i koncepcję oryginału.

„Skeletons” otwiera nowe wydanie albumu „Play”

Nową edycję promuje rytmiczny singiel „Skeletons”, wyprodukowany przez Sheerana we współpracy z Blake’em Slatkinem i P2J, znanym m.in. z pracy z Burna Boyem czy Wizkidem. Utwór powstał po osobistej sprzeczce artysty i opowiada o emocjonalnym napięciu związanym z próbą zapomnienia o trudnym wydarzeniu.

Limitowana winylowa edycja deluxe – unikatowa zawartość

Wersja winylowa „Play (Super Deluxe Edition)” została wzbogacona o:

  • 24-stronicową książeczkę,

  • niepublikowane wcześniej zdjęcia z sesji „Play”,

  • odręczne notatki Eda do każdego utworu,

  • pełne teksty piosenek,

  • specjalną, unikalną okładkę stworzoną tylko dla tej edycji.

To kolekcjonerskie wydanie przeznaczone jest dla najbardziej oddanych fanów Sheerana.

Sheeran i Dave – udany duet, który zmienił brzmienie albumu

W nowym wydaniu Sheeran kontynuuje współpracę z brytyjskim raperem i producentem Dave’em. Ich współtworzenie obejmuje utwory:

  • „Opening”,

  • „A Little More”,

  • „Regrets”,

  • „Technicolour”,

  • „Fade Out”,

  • „Satellite”.

Dave był również współtwórcą oryginalnego materiału na „Play”, co znacząco wpłynęło na ewolucję muzyczną Eda i odważne odejście od dotychczasowego stylu.

„Play” – globalny sukces w 2025 roku

Album zadebiutował we wrześniu 2025 roku i natychmiast trafił na szczyt brytyjskiej listy sprzedaży. Podbił również listy w: Polsce, Australii, Austrii, Belgii, Irlandii, Niemczech, Nowej Zelandii i Szwajcarii.

Sheeran nagrywał dużą część materiału w Indiach, spędzając tam miesiąc na kreatywnych sesjach z lokalnymi muzykami. Inspiracje pochodzą z kultury:

  • indyjskiej,

  • perskiej,

  • a także z jego własnych korzeni – irlandzkiej muzyki folkowej.

Znajdujące się na płycie brzmienia łączą tradycje muzyczne różnych kontynentów, co tworzy spójną wizję Sheerana: emocjonalnie szczere teksty i minimalistyczne kompozycje.

Imponująca lista współpracowników Eda Sheerana

Nad albumem pracował zespół cenionych twórców, m.in.:

  • Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande),

  • Savan Kotecha (The Weeknd),

  • Johnny McDaid,

  • Blake Slatkin (Justin Bieber),

  • Cirkut (Charli XCX),

  • Dave,

  • Elvira Anderfjärd (Addison Rae),

  • Fred Gibson.

To jeden z najbogatszych producenckich składów w karierze Eda.

„Play – The Remixes EP” – globalne kolaboracje

Sheeran niedawno wydał także „Play – The Remixes EP”, w ramach którego azjatyccy artyści zinterpretowali cztery utwory z płyty. Wśród nich znaleźli się: Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita Gandhi i Arijit Singh.

Projekt jeszcze bardziej rozszerzył stylistyczny wymiar albumu.

Nowy program na Netflixie: „One Shot z Edem Sheeranem”

W ostatnich tygodniach premierę miał również live-show „One Shot z Edem Sheeranem”, dostępny na Netflixie. Sheeran wykonuje w nim swoje największe hity, przemierzając ulice Nowego Jorku. Reżyserem został zdobywca nagrody Emmy Philip Barantini.

Ed Sheeran wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi 2025 roku

W 2025 roku magazyn TIME umieścił artystę w prestiżowym zestawieniu „100 Most Influential People”, potwierdzając jego globalny wpływ na współczesną muzykę.

Nadchodząca trasa koncertowa i nowe rozdziały kariery

W najbliższych tygodniach Sheeran rusza w trasę – najpierw odwiedzi Antypody, a w grudniu Wielką Brytanię i Europę.

Play (Super Deluxe Edition)” jest już dziewiątym albumem Eda, który zdobywa szczyt brytyjskiej listy przebojów, umacniając jeden z najbardziej ambitnych i kreatywnych okresów w jego karierze.

