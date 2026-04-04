Ed Sheeran odmówił współpracy z Fortnite, bo stawia na autentyczność

Artysta kieruje się autentycznością

2026.04.04

opublikował:

ED_SHEERAN@czyzewsky-57

fot. @czyzewsky

Ed Sheeran, jeden z największych światowych muzyków, ujawnił, że odmówił współpracy z popularną grą Fortnite. W wywiadzie dla podcastu Warne’s Way Sheeran wyjaśnił, że nie gra w Fortnite i nie chciał brać udziału w projekcie, który nie odzwierciedla jego prawdziwych zainteresowań.

„Zawsze kiedy moja twarz pojawia się przy jakimś produkcie, chcę, żeby było to coś, czym naprawdę się zajmuję. Na przykład ketchup – uwielbiam ketchup. Gitary – gram na gitarach, na których gram naprawdę. Powód, dla którego dziś tu jestem, to premiera głośnika z Orange, z którego wzmacniaczy korzystam od lat. Musi być autentycznie. Kiedy więc wytwórnia zaproponowała mi Fortnite, pomyślałem: ‘Nie chcę tego robić’. Nie gram w Fortnite, ale gram w Pokémony, więc skontaktowaliśmy się z The Pokémon Company.”

Zainteresowanie Pokémonami i wcześniejsze doświadczenia

Sheeran już wcześniej współpracował z marką Pokémon – jego utwór „Celestial” pojawił się w napisach końcowych gry Pokémon Scarlet & Violet. Artysta podkreśla, że woli inwestować swój czas i wizerunek w projekty, które są dla niego autentyczne i bliskie jego pasjom.

Reakcja fanów i branży muzycznej

Fani i obserwatorzy podkreślają jego konsekwencję i integrytet:

  • „Mam szacunek do Eda, że pokazuje, w czym naprawdę wierzy”
  • „To jest W, nie chodzi o Fortnite, ale o autentyczność”
  • „Szacunek za stawianie na prawdziwe projekty, a nie kasę”

Sheeran zaznacza również, że wcześniejsze doświadczenia w branży, takie jak krótki występ w Game of Thrones, były krytykowane przez widzów, ale dzięki temu nauczył się, jak ważna jest spójność w wizerunku i projektach, które wybiera.

Popularne newsy

Popek 2026
NEWS

Zachowanie Popka zgłoszone do prokuratury. Skandal na konferencji Prime MMA

MBTM II 08112025 (94) Maja
NEWS

Miuosh: „Przez większą część twojego wykonania zastanawialiśmy się, czy śpiewasz po angielsku czy po węgiersku”

Shiloh 2026
NEWS

Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta zagrała w teledysku koreańskiej artystki. 19-latka jest kopią swojej mamy

Sylwia Butor Selena Gomez
NEWS

Polska modelka nagrała rolkę z Selną Gomez. Sylwia Butor i wokalistka odegrały scenkę, w której są dobrymi przyjaciółkami

_Wiktoria Vicky Kononczuk fot_KrystianSzczesny
NEWS

„Pierwszy raz w moim życiu rap rozjechał mnie tak emocjonalnie” – 22-letnia raperka zdobyła serca jury „Must Be The Music”

Doda IG 2025
NEWS

Doda pokazała byłego chłopaka i byłą dziewczynę na jednym filmie. „Najlepsi eks są z Ciechanowa”

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Kanye West zagrał własnie najbardziej spektakularne koncerty w karierze, ale Pepsi wycofuje się ze sponsorowania festiwalu, na którym ma być headlinerem

Polecane

CGM
Kanye-West-P.-Tarasewicz-2

Kanye West zagrał własnie najbardziej spektakularne koncerty w karierz ...

Udział Ye w londyńskim festiwalu komentował także premier Wielkiej Brytanii

7 godzin temu

CGM
WHam 2

„Careless Whisper” uznane za najlepszą piosenkę wszech cza ...

George wyprzedził Bryana Adamsa i Queen

7 godzin temu

CGM
Nadya Tolokonnikova IG

Nadya Tolokonnikova z Pussy Riot wpisana na listę poszukiwanych przez ...

Tolokonnikova została uznana za "agenta zagranicznego"

9 godzin temu

CGM
Raye Opener 020725 foto @piotr_tarasewicz - @cgmpl-7

RAYE przeprasza fanów, którzy kupili jej winyla. Do sklepów trafiła we ...

"Chcę, żebyście wiedzieli, że cyfrowe wersje niektórych piosenek są trochę inne"

11 godzin temu

CGM
DONALD TRUMP FOTO www.whitehouse.gov

Sąd blokuje decyzję Donalda Trumpa o zakazie finansowania NPR i PBS

Kontrowersyjny rozkaz prezydenta

13 godzin temu

CGM
50 cent

Syn T.I. nie z kolejnym dissem na 50 Centa. Domani składa kwiaty na gr ...

Ostre wersy i groźby

19 godzin temu