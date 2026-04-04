Ed Sheeran odmówił współpracy z Fortnite, bo stawia na autentyczność

Ed Sheeran, jeden z największych światowych muzyków, ujawnił, że odmówił współpracy z popularną grą Fortnite. W wywiadzie dla podcastu Warne’s Way Sheeran wyjaśnił, że nie gra w Fortnite i nie chciał brać udziału w projekcie, który nie odzwierciedla jego prawdziwych zainteresowań.

„Zawsze kiedy moja twarz pojawia się przy jakimś produkcie, chcę, żeby było to coś, czym naprawdę się zajmuję. Na przykład ketchup – uwielbiam ketchup. Gitary – gram na gitarach, na których gram naprawdę. Powód, dla którego dziś tu jestem, to premiera głośnika z Orange, z którego wzmacniaczy korzystam od lat. Musi być autentycznie. Kiedy więc wytwórnia zaproponowała mi Fortnite, pomyślałem: ‘Nie chcę tego robić’. Nie gram w Fortnite, ale gram w Pokémony, więc skontaktowaliśmy się z The Pokémon Company.”

Zainteresowanie Pokémonami i wcześniejsze doświadczenia

Sheeran już wcześniej współpracował z marką Pokémon – jego utwór „Celestial” pojawił się w napisach końcowych gry Pokémon Scarlet & Violet. Artysta podkreśla, że woli inwestować swój czas i wizerunek w projekty, które są dla niego autentyczne i bliskie jego pasjom.

Reakcja fanów i branży muzycznej

Fani i obserwatorzy podkreślają jego konsekwencję i integrytet:

„Mam szacunek do Eda, że pokazuje, w czym naprawdę wierzy”

„To jest W, nie chodzi o Fortnite, ale o autentyczność”

„Szacunek za stawianie na prawdziwe projekty, a nie kasę”

Sheeran zaznacza również, że wcześniejsze doświadczenia w branży, takie jak krótki występ w Game of Thrones, były krytykowane przez widzów, ale dzięki temu nauczył się, jak ważna jest spójność w wizerunku i projektach, które wybiera.