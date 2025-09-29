Szukaj
Ed Sheeran i Justin Bieber nagrali razem piosenkę. Dlaczego nigdy się nie ukazała?

Wygląda na to, że już się nie ukaże.

2025.09.29

opublikował:

We wrześniu na rynku pojawił się nowy album Eda Sheerana zatytułowany „Play”. Artysta deklaruje, że w ciągu półtora roku fani usłyszą jego kolejny krążek „Rewind”. Muzyk pracował nad obiema płytami równolegle, ale na pewnym etapie uznał, że najpierw dokończy „Play”.

Jednym z utworów promujących album jest „Camera”. Okazuje się, że piosenka ma już kilka lat i przez pewien czas miała być duetem z Justinem Bieberem. Panowie nagrali nawet wspólną wersję, ale spoczęła w szufladzie i na dziś nie zanosi się, by miała ujrzeć światło dzienne.

To byłby drugi wspólny utwór artystów, a przy okazji ich trzecia współpraca

– Napisałem ją na potrzeby „=”, potem miała być duetem z Justinem Bieberem na jego albumie „Justice”, ale nigdy nie doszło do tego. Mam nagraną wersję z Justinem. Jest całkiem fajna, ale istnieje tylko w eterze. Teraz piosenka jest już dostępna i myślę, że ludzie ją lubią – powiedział w wywiadzie dla SiriusXM Sheeran.

„Camera” byłaby drugim wspólnym utworem artystów. Justin pojawił się w „I Don’t Care” z „No.6 Collaborations Project”. Dodatkowo Anglik jest współautorem piosenki „Love Yourself” z wydanego przed dekadą krążka „Purpose” Kanadyjczyka.

