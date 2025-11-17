Dzień przed pogrzebem Pono odbędzie się premiera ostatniego numeru z jego udziałem

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Na dzień przed pogrzebem Pono, 20 listopada 2025 roku, pojawi się ostatni utwór z udziałem legendarnego rapera. Singiel „Żywa legenda” powstał jako kolaboracja kilku ikon polskiej sceny hip-hopowej: Bonus RPK, Pono, O.S.T.R., Bizarre, Liroy i DJ HWR.

To projekt wyjątkowy, który ma charakter pożegnalny – ostatni zapis artystycznej obecności Pono. Autorzy nagrania zwracają się do fanów o zachowanie powagi i okazanie szacunku w kontekście premiery utworu i teledysku.

Pono – legenda polskiego hip-hopu

Pono, czyli Rafał Artur Poniedzielski, zmarł 6 listopada 2025 roku, krótko po swoich 49. urodzinach, na zawał serca. Był jednym z czołowych polskich raperów, współtwórcą ZIP Składu od 1997 roku, współzałożycielem grupy Zipera oraz autorem licznych solowych projektów.

Artysta był również działaczem społecznym i przedsiębiorcą, aktywnie wspierającym środowisko hip-hopowe w Polsce. Jego dorobek solowy zamyka album „Pondemia” z 2021 roku, a w sierpniu tego roku wypuścił singiel „Jedynak” z udziałem Czyżyka.

„Żywa legenda” – pożegnanie w rytmie hip-hopu

Singiel „Żywa legenda” ma być ostatnim utworem z udziałem Pono, w którym raper pozostawił legendarną zwrotkę. W zapowiedzi Bonusa RPK czytamy: „Utwór ten jest szczególnie ważny ze względu na tragiczne okoliczności, które wydarzyły się ostatnio. Odszedł nasz przyjaciel Pono, ale zostawił dla Was legendarną zwrotkę, którą wraz z obrazem będziecie mogli zobaczyć w najbliższy czwartek. To jest ostatni teledysk z jego udziałem, a zarazem projekt, z którego się bardzo cieszył. Można by rzec, iż jest to pożegnalny numer. Całe środowisko hip-hopowe zachęcamy do udostępniania tego postu, repostowania oraz relacjonowania. Komentujących prosimy o zachowanie powagi i okazanie szacunku”

Pogrzeb Pono

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 21 listopada na Cmentarzu Parafialnym św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie. Urna z prochami artysty zostanie złożona do grobu rodzinnego. Rodzina artysty prosi, aby nie składać kondolencji, podkreślając intymny charakter ostatniego pożegnania.