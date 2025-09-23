Dzień Polskiej Muzyki już po raz siódmy

fot. C D-X / unsplash.com

Zbliża się Dzień Polskiej Muzyki. 1 października będziemy go obchodzić już po raz siódmy. Akcja wspiera rodzimy rynek muzyczny i zaznacza rolę muzyki w życiu każdego z nas.

Organizatorzy pragną zachęcić do częstszego słuchania polskiej muzyki. 1 października chcą podziękować artystom i twórcom za ich pracę i za utwory, które tworzą.

Jak pokazują dane ZPAV, Polacy kochają polską muzykę i wyrazili tę miłość, słuchając jeszcze więcej muzyki w streamingu, rozgłośniach radiowych, na koncertach i na winylach. Wzrost zainteresowania Polaków muzyką w I połowie tego roku pozwolił na awans Polski w rankingu największych rynków muzycznych świata z 18. na 16. pozycję. Ten historyczny sukces przybliżył nas o dystans zaledwie jednego miejsca do prestiżowego top 15, które jest celem wyznaczonym w Strategii Rozwoju Polskiego Rynku Muzycznego.

– Bardzo się cieszę, że polska muzyka nie tylko dostarcza nam niezapomnianych emocji na co dzień, ale także staje się powodem do dumy na arenie międzynarodowej, wzmacnia prestiż Polski na świecie oraz polską gospodarkę – mówi Anna Ceynowa, organizatorka kampanii.

„Muzyka łączy WSZYSTKICH”

Muzyka stanowi także niezbędny element dzieł z różnych dziedzin sztuki i sektorów kreatywnych. Dlatego ponownie do celebracji Dnia Polskiej Muzyki włączone zostaną sektory filmu, gier video, książki, a w tym roku także sztuk wizualnych.

Jak co roku, główną osią kampanii są rozgłośnie radiowe i telewizje muzyczne, w których przez cały dzień będzie można usłyszeć znacznie więcej polskiej muzyki niż zwykle, a w wybranych stacjach przez cały dzień. Będzie można także posłuchać audycji z wyjątkowymi muzycznymi gośćmi, a także dowiedzieć się wielu ciekawostek o polskiej muzyce i rodzimym rynku.

Kulminacyjnym punktem akcji jest symboliczna wspólna godzina z tylko polską muzyką, na antenach ponad 100 stacji wspierających kampanię, która tradycyjnie zabrzmi od godziny 10.00 do 11.00. Polska muzyka zdominuje anteny ponad 100 największych ogólnopolskich stacji radiowych i telewizji muzycznych w Polsce oraz stacji regionalnych i lokalnych.