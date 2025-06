Duffy została porwana i zgwałcona, dlatego zniknęła z mediów. Piosenkarka wraca po latach milczenia

fot. mat. pras.

Wielu fanów zastanawiało się, dlaczego Duffy zniknęła z show-biznesu u szczytu kariery. Autorka hitu Mercy przez lata milczała, aż w 2020 roku wyznała prawdę: została porwana, odurzona i wielokrotnie zgwałcona. Po latach traumy Duffy wraca do życia publicznego i dzieli się swoją historią.

Dlaczego Duffy zniknęła z mediów?

Kariera Duffy eksplodowała po sukcesie debiutanckiego albumu Rockferry w 2008 roku. Zdobyła nagrodę Grammy, a utwory takie jak Mercy czy Warwick Avenue biły rekordy popularności. Wkrótce jednak zniknęła z mediów i przestała nagrywać.

W 2020 roku piosenkarka ujawniła dramatyczną prawdę:

„Zostałam porwana, odurzona, zgwałcona i przetrzymywana przez kilka dni.”

Duffy przyznała, że przez prawie dekadę zmagała się z traumą i izolowała się od świata, unikając rozgłosu i sceny.

Porwanie i gwałt – dramatyczne przeżycia Duffy

Duffy została porwana w swoje urodziny. Oprawca podał jej narkotyki w restauracji, po czym przewiózł ją do innego kraju. Przez cztery tygodnie była więziona w hotelu, gdzie wielokrotnie ją gwałcono. W wywiadach wspominała, że całkowicie straciła kontrolę nad swoim życiem.

Po powrocie do Wielkiej Brytanii Duffy zamknęła się w sobie. Unikała kontaktów, przeprowadzała się wielokrotnie i nie informowała fanów o swoim stanie. Jej zniknięcie stało się jednym z największych zagadek show-biznesu.

Duffy po traumie – proces leczenia i powrót do muzyki

W 2020 roku Duffy postanowiła opowiedzieć swoją historię i rozpoczęła proces zdrowienia. Napisała:

„W ciągu dekady tysięcy dni chciałam poczuć słońce w sercu – teraz już świeci”.

Niedługo później opublikowała utwór Something Beautiful, a następnie emocjonalny singiel River in the Sky, opowiadający o jej cierpieniu i drodze do uzdrowienia.

Powrót Duffy w 2025 roku – piosenkarka znów śpiewa

W marcu 2025 roku Duffy niespodziewanie pojawiła się w mediach społecznościowych, publikując wideo na TikToku, w którym wykonuje hit Mercy. To pierwszy raz od lat, kiedy fani zobaczyli ją w dobrej formie, uśmiechniętą i pełną życia. Jej powrót wzbudził ogromne wzruszenie i falę wsparcia.