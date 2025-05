Dua Lipa zaśpiewała na koncercie piosenkę Ewy Farnej

fot. mat. pras.

Dua Lipa kontynuuje europejską odnogę trasy „Radical Optimism Tour”. Wokalistka nie zagra tym razem w Polsce, ale we wtorek i środę koncertuje po sąsiedzku – w Pradze. Podczas pierwszego występu gwiazda zaskoczyła, wykonując piosenkę Ewy Farnej.

Dua Lipa jak Metallica

Podobnie jak Metallica, także i Dua Lipa doszła do wniosku, że wplatanie lokalnych akcentów do swoich koncertów jest miłym ukłonem w stronę publiczności. Artystka w każdym odwiedzonym kraju wykonuje piosenkę jakiejś gwiazdy z danego rynku. Będąc we wtorek w Pradze sięgnęła po „NA ostri noze” Ewy Farnej, śpiewając ją po czesku. Przypadkiem lub nie Ewa była na widowni. Poniższy screen pokazuje jej reakcję.