Dua Lipa komentuje spotkanie i występ z Ewą Farną

fot. Instagram.com / @dualipa

Dua Lipa ma za sobą dwa – jak sama przekonuje – wspaniałe dni w Pradze. We wtorek i w środę artystka wystąpiła w tamtejszej O2 Arenie. Podczas trasy promującej „Radical Optimism” Dua robi ukłon w stronę publiczności i w każdym z odwiedzanych krajów wykonuje utwór lokalnej gwiazdy. W Czechach artystka postawiła na „Na ostří nožu”. Kiedy zaśpiewała tę piosenkę po czesku we wtorek, prawdopodobnie nie wiedziała, że Ewa jest na widowni. W środę panie wykonały już ten utwór razem.

Dua zbiera się dziś do drogi. Następnym przystankiem w ramach „Radical Optimism Tour” będzie Monachium, w którym gwiazda wystąpi w sobotę. Póki co artystka wspomina jednak wizytę w stolicy Czech.

„Uwielbiam, gdy takie rzeczy się zdarzają”

– Piękne rzeczy wydarzyły się w Pradze. Nauczyłem się piosenki i zaśpiewałem ją po czesku… wokalistka, której była to piosenka, była akurat w tłumie!!! Na szczęście dla mnie Ewa Farna zgodziła się dołączyć do mnie kolejnej nocy, byśmy mogły zaśpiewać ją razem. (…) Uwielbiam, gdy takie rzeczy się zdarzają. Co za wspaniałe dwie noce w Pradze. Co za piękne miasto!!! Zwiedzanie go po koncertach było wspaniałe – napisała na Instagramie wokalistka.