Drake stracił kupę pieniędzy po zakładzie na Super Bowl 2026

2026.02.09

Drake poniósł kolejną spektakularną porażkę bukmacherską. Kanadyjski raper stracił 1 milion dolarów, obstawiając zwycięstwo New England Patriots w Super Bowl 2026. Drużyna przegrała jednak 13–29 z Seattle Seahawks, a artysta ponownie znalazł się w centrum dyskusji o tzw. „klątwie Drake’a”.

Wysoki zakład i jeszcze wyższe oczekiwania

Na dzień przed finałem Super Bowl Drake opublikował na Instagramie zdjęcie kuponu z podpisem:

„Bet against me if you dare”.

Raper ujawnił również, że w przypadku wygranej Patriots jego potencjalna wygrana wyniosłaby 2,95 miliona dolarów, czyli niemal trzykrotność postawionej kwoty. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna – po przegranym meczu Drake został z niczym.

„Drake curse” znów uderza?

Po ogłoszeniu wyniku meczu sekcja komentarzy na Instagramie rapera szybko zapełniła się żartami na temat legendarnej już „Drake curse” – rzekomej klątwy, według której drużyny i sportowcy wspierani przez artystę skazani są na porażkę.

Fani pisali m.in.:

„Drake curse. Let’s go Seahawks”

oraz

„Zawsze obstawiam odwrotnie niż Drake – to działa za każdym razem”.

Seria pechowych zakładów Drake’a

Zakład na Super Bowl 2026 to kolejny przykład złej passy Drake’a w świecie sportowych zakładów. W przeszłości raper:

  • stracił 60 tysięcy dolarów w 2016 roku, przegrywając zakład z French Montaną o finały NBA,

  • przegrał 1 milion dolarów w 2025 roku, obstawiając zwycięstwo Toronto Maple Leafs,

  • poniósł kolejną stratę 1 miliona dolarów podczas Super Bowl 2025, gdy Kansas City Chiefs przegrali z Philadelphia Eagles.

Drake zaprzecza istnieniu klątwy

Sam artysta wielokrotnie odnosił się do teorii o „Drake curse”, zaprzeczając jej istnieniu. W jednym z nagrań opublikowanych na Instagramie w 2025 roku przypomniał, że Toronto Raptors, drużyna, którą wspiera, zdobyła mistrzostwo NBA w 2019 roku.

„Klatwa Drake’a jest dla mnie zabawna. Raptors wygrali mistrzostwo, więc nikt nie może mi o tym mówić” – komentował raper.

