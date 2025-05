Doechii dołącza do The Weeknd i Playboia Cartiego w remiksie „Timeless”

Światowy gwiazdor The Weeknd zaprosił nagrodzoną Grammy Doechii do nowej wersji piosenki „Timeless”, w której pojawił się także Playboi Carti. Remix ujrzał światło dzienne nakładem XO / Republic Records i jest już dostępny na platformach streamingowych.

Oryginalna wersja utworu pochodzi z albumu „Hurry Up Tomorrow”. Piosenka debiutowała w Top 3 zestawienia Billboard Hot 100 po tym, jak wcześniej jej fragment pojawił się podczas wyjątkowego stadionowego koncertu The Weeknd na Estádio Morumbi w São Paulo w ubiegłym roku.

„Hurry Up Tomorrow” to najlepiej najpopularniejszy w tym roku album 2025 roku w USA. Wydawnictwo zgromadziło dotychczas ponad 3 mld streamów na całym świecie. „Timeless” było najwyżej notowanym debiutem w karierze The Weeknd na Billboard Hot 100. Teraz remiks z udziałem Doechee ma szansę powtórzyć ten wynik.

16 maja na ekrany kin trafi film The Weeknd „Hurry Up Tomorrow”. Reżyserem dzieła jest Trey Edward Shults, a w rolach głównych wystąpili Abel Tesfaye, Jenna Ortega i Barry Keoghan. Muzykę do filmu stworzyli The Weeknd oraz Daniel Lopatin.