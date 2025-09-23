Doda zdradza stawki za reklamę: „Nie schodzę poniżej miliona złotych”

fot. mat. pras.

Doda – gwiazda, która wciąż przyciąga uwagę

Dorota Rabczewska, znana wszystkim jako Doda, od lat jest jedną z najpopularniejszych postaci polskiego show-biznesu. Jej życie prywatne, burzliwe związki i kontrowersyjne wypowiedzi od zawsze były pożywką dla mediów. Mimo skandali, wokalistka niezmiennie utrzymuje się na szczycie popularności.

Już wkrótce wystąpi na Roztańczonym PGE Narodowym, za co – jak ustalono – otrzyma 50 tysięcy złotych za kilkuminutowy występ. Do tego dochodzą luksusowe warunki: osobne garderoby, prywatna ekipa, catering oraz dodatkowa ochrona.

Reklamy z Dodą gwarancją rozgłosu

W ostatnich miesiącach artystka pojawiła się w kilku kampaniach reklamowych, m.in. dla marek zajmujących się dostawą jedzenia czy sprzedażą butelek filtrujących. Firmy chętnie sięgają po Dodę, bo jej rozpoznawalność medialna i ogromne zasięgi to pewność dużego zainteresowania kampanią.

Ile kosztuje reklama z Dodą?

W rozmowie ze „Światem Gwiazd” wokalistka ujawniła, ile wynoszą jej stawki reklamowe.

– „Ja za kampanię reklamową za rok nie schodzę poniżej miliona złotych, a analogicznie za pół roku – połowę mniej” – zdradziła Doda.

Artystka podkreśliła jednak, że nie zawsze liczą się dla niej wyłącznie pieniądze. Jeśli projekt ma dla niej wartość artystyczną lub daje szansę na rozwój aktorski, potrafi zgodzić się na krótsze współprace.