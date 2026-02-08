CGM

Doda zapowiada zdecydowane kroki prawne wobec osób atakujących ją w sieci

W sobotni wieczór Doda opublikowała w mediach społecznościowych długie nagranie, w którym wyraziła frustrację narastającym hejtem, stalkingu i publicznym linczem. Wokalistka zapowiedziała zdecydowane kroki prawne wobec osób atakujących ją w sieci.

Kontrowersje wokół działań Dody na rzecz zwierząt

Artystka odniosła się do ostatnich krytycznych komentarzy związanych z jej udziałem w spotkaniach z przedstawicielami władz państwowych w sprawach ochrony zwierząt. Niektórzy komentatorzy przypomnieli jej dawne wyroki i kwestionowali udział w takich inicjatywach.

Doda nazwała takie działania „kopaniem leżącego”:

„Ile dostaję wiadomości po Bytomiu czy po Sobolewie, bo zrobiłam całą czarną robotę. A teraz padają pytania, kiedy Doda w końcu zniknie z mediów? Jak można tak szczuć na jedną osobę?! Jak można tak nienawidzić kogoś?!”

Doda o początkach kariery i medialnej krytyce

Wokalistka wróciła do początków swojej kariery, kiedy media stale wytykały jej błędy i podważały intencje. Podkreśliła, że każda inicjatywa pomocowa była często przedstawiana jako działanie na rozgłos:

„Byłam młodą dziewczyną. Cokolwiek bym zrobiła, zawsze było to wywlekane i przypominane. A ja nigdy się nie poddawałam, mimo że poświęcałam cały swój wolny czas i robiłam sto procent więcej niż inni”

Doda zaznaczyła również swoje zaangażowanie w realną pomoc zwierzętom – od miesięcy spotyka się z urzędnikami, jeździ po kraju i organizuje wsparcie w schroniskach.

Decyzja o krokach prawnych

Najważniejszy fragment nagrania dotyczył przyszłości: Doda jasno zapowiedziała, że nie będzie ignorować hejtu i stalkingu. Artystka planuje korzystać ze wszystkich dostępnych środków prawnych, w tym zgłoszeń do prokuratury:

„Nie będę się zgadzać na takie traktowanie mojej osoby. Teraz po prostu będę używać wszelkich możliwych metod, aby nękanie i publiczny lincz nie trwały dalej”

Doda odpowiada krytykom

Artystka zwróciła się bezpośrednio do swoich krytyków, podkreślając, że ich ataki uderzają nie tylko w nią, ale też w inicjatywy, które wymagają wsparcia. Zakończyła stanowczo: nie wycofa się i nie pozwoli, aby dalsza nagonka pozostała bez konsekwencji.

 

Post udostępniony przez D🌕DA (@dodaqueen)

