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Doda zachwycona Roxie Węgiel. „Jest świetnym przykładem dla młodych dziewczyn”

"Nie prowadzi hulaszczego trybu życia"

2026.07.16

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Doda Opole foto_@piotr_tarasewicz @cgm.pl

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Doda nie szczędziła ciepłych słów pod adresem Roxie Węgiel. Podczas inauguracji swojego „Mega Campu” wokalistka podkreśliła, że 21-letnia gwiazda jest wzorem dla młodych kobiet i doceniła jej podejście do życia prywatnego oraz wyznawane wartości.

Doda o Roxie Węgiel: „Nie prowadzi hulaszczego trybu życia”

Przy okazji startu „Doda Mega Camp” artystka udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o wspieraniu kobiet i młodszych koleżanek z branży. W rozmowie z Eską wskazała Roxie Węgiel jako osobę, która może być inspiracją dla swoich fanek.

Jak podkreśliła, młoda wokalistka prowadzi spokojne życie, unika skandali i od lat pozostaje w stabilnym związku.

– Jest dobrym przykładem, bo nie prowadzi hulaszczego trybu życia, zmieniając co pięć minut facetów. Nie szlaja się po imprezach, ma jednego męża – powiedziała Doda.

Wokalistka mówi o podwójnych standardach

Rabczewska zaznaczyła również, że nie zgadza się z podwójnymi standardami obowiązującymi w ocenianiu kobiet i mężczyzn.

Jej zdaniem kobiety mają prawo żyć tak, jak chcą, jednak równie ważne jest docenianie tych, które świadomie wybierają spokojniejsze życie rodzinne. Podkreśliła, że wszyscy powinni być oceniani według tych samych zasad.

Doda już wcześniej chwaliła małżeństwo Roxie Węgiel

To nie pierwszy raz, gdy Doda pozytywnie wypowiada się o Roxie Węgiel i jej mężu Kevinie Mgleju. W poprzednich wywiadach przekonywała, że stabilizacja w życiu prywatnym może być ogromnym wsparciem w wymagającym świecie show-biznesu.

Zdaniem wokalistki możliwość powrotu do bezpiecznego domu oraz wsparcie partnera pomagają radzić sobie z presją, hejtem i zawodowymi wyzwaniami.

Doda przyznała również, że sama przez wiele lat nie miała takiego komfortu, dlatego uważa, że Roxie znajduje się dziś w bardzo dobrej sytuacji.

„Mega Camp” rozpoczął się w Gródku nad Dunajcem

Wypowiedź padła podczas inauguracji „Doda Mega Camp” – autorskiego projektu skierowanego do kobiet. Program obejmuje treningi, zajęcia z ekspertami oraz warsztaty poświęcone zdrowiu, psychice i rozwojowi osobistemu.

Dla Dody wydarzenie jest okazją nie tylko do promowania zdrowego stylu życia, ale również do rozmów o samoakceptacji, relacjach i wzajemnym wspieraniu kobiet.

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