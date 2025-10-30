Szukaj
Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać z nią refren wielkiego hitu

Czyżby legenda polskiego rocka i alternatywy była skrytym fanem talentu Dody?

2025.10.30

Na Instagramie Dody pojawiło się nagranie, na którym widzimy piosenkarkę na scenie z Kazikiem. Wokalistka wyprowadza Kazika na scenę za rękę, śpiewając hit 4 Non Blondes – „What’s Up”. Na początku filmu Kazki stoi obok Dody i nawet próbuje zaśpiewać z nią refren hitu z 1993 roku. Gdzie „próbuje” jest niestety bardzo trafnym określeniem…. W dalszej części filmu rockman kręci się po scenie i nagrywa występ Dody, z czego ta jest ewidentnie zadowolona. Czyżby legenda polskiego rocka i alternatywy była skrytym fanem talentu Dody?

 

Światło i MRock – nowatorski format koncertowy

Do zdarzenia doszło podczas ostatniego koncertu trasy projektu Światło i MRock.  Szefami muzycznymi trasy byli Katarzyna Nosowska i Piotr Rogucki, a w roli gości pojawili się Doda, Kazik oraz Tomasz Organek.

