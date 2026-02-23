CGM

2026.02.23

Doda dziękuje Agnieszka Woźniak-Starak. Czy to koniec wieloletniego konfliktu?

Czy właśnie jesteśmy świadkami jednego z najbardziej zaskakujących momentów w polskim show-biznesie? Po latach napięć i medialnych starć Doda publicznie podziękowała Agnieszce Woźniak-Starak za wsparcie jej inicjatywy. Fani przecierają oczy ze zdumienia.

Konflikt Dody i Woźniak-Starak – o co poszło?

Spór między gwiazdami trwa od lat i ma swoje korzenie w programie „Na językach”, gdzie wyemitowano wywiad z przyrodnią siostrą Dody. Wokalistka uznała materiał za krzywdzący i zdecydowała się skonfrontować z prowadzącą rozmowę Agnieszką Woźniak-Starak.

Media donosiły wówczas o burzliwej sytuacji za kulisami. Sprawa trafiła do sądu, jednak postępowanie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej zostało ostatecznie umorzone. Od tamtej pory relacje między celebrytkami pozostawały chłodne.

Doda walczy o prawa zwierząt. Milion złotych na pomoc

W niedzielę Doda poinformowała na Instagramie, że z powodu choroby na kilka dni znika z mediów. Przy okazji wróciła do tematu swojej walki o poprawę losu zwierząt.

Artystka podsumowała dotychczasowe działania:

  • ponad 1 000 000 zł przeznaczone na doraźną pomoc,

  • 650 bud dla schronisk i fundacji (o wartości 650 tys. zł),

  • 40 ton karmy,

  • 270 tys. zł na kastrację.

Jednocześnie podkreśliła, że to wciąż za mało i potrzebne są systemowe zmiany oraz skuteczna ustawa, która będzie działać w interesie zwierząt.

Publiczne podziękowania dla Woźniak-Starak

Największe zaskoczenie wywołał jednak dopisek w opisie posta. Doda napisała:

„PS. Dziękuję Agnieszce za podpisanie petycji oraz publiczne zachęcanie do tego”.

Ten krótki komunikat wystarczył, by w sieci zawrzało. Czy to pierwszy krok do pojednania?

Woźniak-Starak: „Interesuje mnie efekt”

Niedawno Agnieszka Woźniak-Starak została zapytana o motywacje Dody w kontekście działań prozwierzęcych. Dziennikarka podkreśliła, że nie ocenia intencji, lecz efekty.

Zaznaczyła, że jeśli rezultatem będzie realna poprawa dobrostanu zwierząt, większa kontrola nad schroniskami i systemowe zmiany – to warto wspierać taką inicjatywę.

Pojednanie na horyzoncie?

Choć trudno mówić o oficjalnym zakończeniu konfliktu, publiczne podziękowania to wyraźny sygnał ocieplenia relacji. W polskim show-biznesie nie takie zwroty akcji już się zdarzały.

Czy Doda i Agnieszka Woźniak-Starak zakopią topór wojenny? Na razie jedno jest pewne – wspólna sprawa, jaką jest dobro zwierząt, potrafi połączyć nawet wieloletnie rywalki.

