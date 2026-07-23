CGM

Do garażu D4vd doszło do krwawej masakry? Specjalistka z wydziału kryminalistycznego twierdzi, że znaleziono w nim mnóstwo śladów krwi

Wśród zabezpieczonych przedmiotów były plandeka i piły łańcuchowe

2026.07.23

opublikował:

D4vd

Podczas drugiego dnia wstępnego przesłuchania w sprawie D4vd pojawiły się nowe informacje dotyczące badań przeprowadzonych w domu artysty w Hollywood Hills. Kryminalistyk z wydziału nauk sądowych policji Los Angeles opisał ślady zabezpieczone w garażu wynajmowanej przez muzyka nieruchomości.

Lauren Wallace, specjalistka z laboratorium kryminalistycznego LAPD, zeznała, że część czerwonych plam znajdujących się w garażu dała pozytywny wynik podczas testów wskazujących na możliwą obecność krwi.

Testy BLUESTAR wykazały potencjalne ślady biologiczne

Według zeznań Wallace, zespół śledczy przeprowadził w domu D4vd badania przy użyciu technologii BLUESTAR, która jest wykorzystywana do wykrywania potencjalnych śladów krwi.

Kryminalistyk przekazała, że pozytywne wyniki uzyskano między innymi w okolicach ładowarki do samochodu Tesla oraz sprzętu treningowego znajdującego się w garażu.

Śledczy zabezpieczyli również czarne gumowe maty znajdujące się na podłodze. Wallace poinformowała sąd, że znajdowały się na nich uszkodzenia, w tym siedem liniowych nacięć mogących wskazywać na kontakt z ostrym narzędziem. Podczas testów BLUESTAR maty wykazały reakcję sugerującą możliwość obecności krwi.

Wśród zabezpieczonych przedmiotów były plandeka i piły łańcuchowe

Świadek opisała także inne przedmioty zabezpieczone podczas przeszukania garażu. Wśród nich znalazły się między innymi poplamiony worek na śmieci, zielona plandeka z czerwonymi śladami oraz środki dezynfekujące.

Wallace wspomniała również o dwóch piłach łańcuchowych znalezionych w garażu. Jak przekazała, badania nie wykazały na nich obecności krwi.

Prokuratura zapytała także o konkretną piłę łańcuchową marki Makita o długości 10 cali, którą D4vd miał według śledczych zamówić 4 maja 2025 roku za pośrednictwem aplikacji Postmates. Świadek odpowiedziała, że tego konkretnego urządzenia nie odnaleziono podczas przeszukania.

D4vd obserwował zeznania podczas rozprawy

Według relacji z sali sądowej D4vd podczas przesłuchania pozostawał spokojny i obserwował przedstawiane dowody bez widocznej reakcji.

W trakcie zeznań Lauren Wallace zarządzono przerwę. Rodzice Celeste Rivas, którzy byli obecni na wcześniejszych posiedzeniach, nie wrócili już na salę po wznowieniu rozprawy.

D4vd oskarżony w sprawie śmierci Celeste Rivas

D4vd został oskarżony o zabójstwo Celeste Rivas. Według śledczych ciało dziewczyny zostało znalezione we wrześniu ubiegłego roku w przednim bagażniku Tesli należącej do artysty.

Sprawa jest obecnie na etapie postępowania sądowego, a przedstawiane podczas przesłuchań informacje stanowią element materiału dowodowego. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie zapadnie po zakończeniu całego procesu.

Tagi


Popularne newsy

GUZIOR_PROMO_2 ok
NEWS

Guzior zakończył współpracę ze swoim wieloletnim hypemanem. EvilTwin wydało oficjalne oświadczenie

Skolim
NEWS

Skolim szuka 12 kobiet z „dużymi tyłkami”. Wiemy, ile można zarobić za udział w klipie gwiazdora

Quebo fest Foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-8
NEWS

Quebonafide rozwiał wątpliwości fanów. „Galaktyka” była tylko prowokacją rapera

Skolim 2026
NEWS

Rzecznik rządu komentuje ceny paliw na stacji Skolima. „Orlen będzie analizował ceny paliw na swoich stacjach”

Doda 2026
NEWS

Doda trzy razy nie stawiła się na przesłuchaniu, na którym prokuratura chciała postawić jej zarzuty

Zabson Sentino Hellfield Sopot 2026
NEWS

Żabson, Sentino i Hellfield zabierają słuchaczy do „polskiego Miami”. Powstał wakacyjny hit o Sopocie

d4vd mugshot
NEWS

Ruszyło kluczowe posiedzenie w sprawie d4vd. Prokuratura zapowiada wstrząsające dowody

Polecane

CGM
Zabson Sentino Hellfield Sopot 2026

Żabson, Sentino i Hellfield zabierają słuchaczy do „polskiego Mi ...

Nowy numer Żabsona to muzyczny hołd dla nadmorskiego kurortu

5 godzin temu

CGM
Paul Mccartney

Paul McCartney pojawił się niespodziewanie podczas wycieczki śladami B ...

Niezwykłe spotkanie podczas Magical Mystery Tour

6 godzin temu

CGM
Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo zabrała głos w sprawie prawa do aborcji. „To nie ...

Olivia Rodrigo ponownie angażuje się w walkę o prawa reprodukcyjne

6 godzin temu

CGM
George Michael

Wspólna piosenka George’a Michaela i Eltona Johna doczekają się ...

Do realizacji projektu potrzebna jest zgoda Eltona Johna

6 godzin temu

CGM
Skolim 2026

Rzecznik rządu komentuje ceny paliw na stacji Skolima. „Orlen bę ...

Stacja paliw Skolima tematem konferencji prasowej

6 godzin temu

CGM
Edyta gorniak 2026

Edyta Górniak wspomina spotkanie z Justinem Bieberem. „Po tej ro ...

Edyta Górniak zdradziła kulisy przypadkowego spotkania z jedną z największych gwiazd muzyki

6 godzin temu