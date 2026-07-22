Ruszyło kluczowe posiedzenie w sprawie d4vd. Prokuratura zapowiada wstrząsające dowody

We wtorek rozpoczęło się posiedzenie wstępne, podczas którego prokuratura będzie przekonywać sąd, że zgromadziła wystarczające dowody, aby skierować muzyka na proces o morderstwo. Śledczy zapowiadają przedstawienie wyjątkowo drastycznych materiałów.

Rozpoczęło się posiedzenie wstępne

Przed sądem w Los Angeles ruszyło długo wyczekiwane posiedzenie w sprawie d4vd. Po kilku miesiącach opóźnień prokuratura rozpoczęła prezentację materiału dowodowego, który ma przekonać sędzię, że istnieją podstawy do przeprowadzenia procesu.

To właśnie podczas tego etapu sąd zdecyduje, czy zgromadzone dowody są wystarczające, aby postawić artystę przed sądem za najpoważniejsze zarzuty.

d4vd odpowiada za kilka poważnych przestępstw

Muzyk został zatrzymany w kwietniu 2026 roku i usłyszał zarzut morderstwa pierwszego stopnia w związku ze śmiercią 14-letniej Celeste Rivas Hernandez.

Prokuratura oskarża go również o:

wielokrotne wykorzystywanie seksualne osoby poniżej 14. roku życia,

bezprawne zbezczeszczenie i poćwiartowanie zwłok.

d4vd nie przyznaje się do winy i od chwili zatrzymania pozostaje w areszcie.

Prokuratura zapowiada mocne dowody

Śledczy twierdzą, że dysponują obszernym materiałem dowodowym, który obejmuje m.in.:

badania DNA,

nagrania z monitoringu,

wiadomości tekstowe,

dane z telefonów komórkowych.

Według prokuratury materiały mają wskazywać na udział muzyka w śmierci nastolatki.

Śledczy przedstawiają swoją wersję wydarzeń

Z dokumentów sądowych wynika, że prokuratura uważa, iż relacja między d4vd a Celeste miała rozpocząć się, gdy dziewczynka miała 13 lat.

Śledczy twierdzą również, że nastolatka miała zagrozić ujawnieniem ich relacji, co mogło zaszkodzić rozwijającej się karierze muzycznej artysty. Według oskarżenia właśnie to miało doprowadzić do tragicznych wydarzeń.

Prokuratura utrzymuje, że do zabójstwa miało dojść w domu muzyka w Hollywood Hills. Następnie – według śledczych – ciało zostało poćwiartowane, a jego szczątki umieszczono w workach, które później znaleziono w bagażniku samochodu Tesla należącego do artysty.

Są to zarzuty przedstawione przez prokuraturę. Nie zostały one dotąd potwierdzone wyrokiem sądu.

Prawnik rodziny Celste Rivas: rodzina nie była w stanie powstrzymać emocji

Po zakończeniu pierwszego dnia rozprawy adwokat rodziny, Patrick Steinfeld, powiedział mediom, że przedstawione materiały były „niezwykle bolesne” dla bliskich 14-letniej Celeste.

Według jego relacji matka dziewczynki, Mercedes Martinez, przez niemal całe posiedzenie płakała i bardzo ciężko przeżywała prezentację dowodów. Prawnik przekazał również, że jedno ze zdjęć było tak drastyczne, iż obecni na sali mieli trudności z rozpoznaniem przedstawionych szczątków.

Steinfeld stwierdził także, że – w jego ocenie – materiał dowodowy przedstawiony przez prokuraturę jest bardzo obciążający. Są to jednak opinie pełnomocnika rodziny i stanowisko oskarżenia, a nie ustalenia sądu.

D4vd nie przyznaje się do winy

Muzyk nie przyznał się do żadnego z postawionych mu zarzutów. Oskarżenie obejmuje m.in. zabójstwo pierwszego stopnia w szczególnych okolicznościach, przestępstwa seksualne wobec osoby poniżej 14. roku życia oraz bezprawne zbezczeszczenie zwłok.

Na obecnym etapie postępowania sąd nie rozstrzyga o winie oskarżonego. Wstępne przesłuchanie ma jedynie odpowiedzieć na pytanie, czy prokuratura przedstawiła wystarczające dowody, aby skierować sprawę na pełny proces. Do czasu ewentualnego wyroku D4vd korzysta z domniemania niewinności.