Paul McCartney pojawił się niespodziewanie podczas wycieczki śladami Beatlesów. Fani nie kryli emocji

Uczestnicy Magical Mystery Tour w Liverpoolu przeżyli moment, którego prawdopodobnie długo nie zapomną. Podczas popularnej wycieczki po miejscach związanych z historią The Beatles obok autokaru fanów zatrzymał się samochód, a z jego wnętrza wyłonił się sam Paul McCartney.

Legendarny muzyk pomachał do uczestników trasy, wywołując ogromne poruszenie. Dodatkową niespodzianką był fakt, że w tym samym czasie McCartney prowadził wideorozmowę z Ringo Starrem.

Fani zobaczyli dwóch Beatlesów w jednym momencie

Magical Mystery Tour od lat przyciąga fanów z całego świata. Wycieczka prowadzi przez najważniejsze miejsca związane z zespołem – rodzinne okolice muzyków, miejsca ich młodości oraz punkty, które odegrały ważną rolę w początkach kariery grupy.

Tym razem sama podróż stała się częścią historii. Jak relacjonował przewodnik Neil Morton, autobus zatrzymał się przy światłach na Hope Street, gdy zauważył samochód z Paulem McCartneyem.

– To było niesamowite doświadczenie. Paul był tam z Ringo na FaceTime, pomachał do nas, a wszyscy zaczęli robić zdjęcia. Pasażerowie byli kompletnie zaskoczeni – powiedział.

Choć nie doszło do dłuższej rozmowy z fanami, kilka sekund wystarczyło, aby stworzyć wyjątkowe wspomnienie.

Paul McCartney wrócił do rodzinnego Liverpoolu

Powodem wizyty McCartneya w Liverpoolu była uroczystość związana z działalnością Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA). Muzyk, który jest współzałożycielem tej instytucji, wręczył wyróżnienie aktorowi Stephenowi Grahamowi.

LIPA ma szczególne znaczenie dla historii The Beatles. Szkoła działa w budynku dawnego Liverpool Institute, do którego uczęszczali Paul McCartney i George Harrison. W pobliżu znajduje się także Liverpool Art College, gdzie studiował John Lennon.

The Beatles nadal inspirują kolejne pokolenia

Mimo że od rozpadu zespołu minęły dekady, zainteresowanie The Beatles wciąż pozostaje ogromne. W przygotowaniu znajduje się między innymi filmowa seria autorstwa Sama Mendesa, która przedstawi historię zespołu z perspektywy każdego z czterech muzyków.

W produkcjach mają pojawić się m.in. Paul Mescal jako Paul McCartney, Harris Dickinson jako John Lennon, Joseph Quinn jako George Harrison oraz Barry Keoghan jako Ringo Starr.

Fani grupy otrzymają również możliwość odwiedzenia kultowego miejsca przy 3 Savile Row w Londynie, które ma zostać otwarte jako oficjalna atrakcja poświęcona Beatlesom.

Paul McCartney nie zwalnia tempa

Legendarny wokalista pozostaje aktywny muzycznie. Jego najnowszy album „The Boys of Dungeon Lane” ukazał się w 2026 roku i jest pierwszym studyjnym materiałem artysty od czasu wydanej w 2020 roku płyty „McCartney III”.

Na albumie znalazł się także wyjątkowy utwór „Home To Us”, będący kolejną muzyczną współpracą McCartneya i Ringo Starra.