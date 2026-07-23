Wspólna piosenka George’a Michaela i Eltona Johna doczekają się premiery?

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Fani George’a Michaela mogą wkrótce usłyszeć niepublikowany wcześniej duet z Eltonem Johnem. Były menedżer i kuzyn zmarłego artysty, Andros Georgiou, ujawnił, że pracuje nad ukończeniem utworu „This Kind Of Love”, który nigdy nie został oficjalnie wydany.

Do realizacji projektu potrzebna jest jednak zgoda Eltona Johna.

Andros Georgiou chce połączyć nagrane wokale

Jak wyjaśnił Georgiou, zarówno George Michael, jak i Elton John zdążyli nagrać swoje partie wokalne do utworu. Celem jest teraz ich połączenie i dokończenie produkcji.

– Mam nagrany wokal George’a i wokal Eltona. Marzeniem jest stworzenie z tego nowego utworu. Musiałbym tylko poprosić Eltona o zgodę na połączenie tych nagrań – powiedział.

Według byłego menedżera Elton John był zachwycony kompozycją i od początku bardzo wspierał George’a Michaela.

Elton John: „Zrobiłbym dla George’a wszystko”

Andros Georgiou pracuje również nad filmem dokumentalnym „Trojan Souls”, poświęconym powstawaniu albumu o tym samym tytule. W produkcji znalazł się niepublikowany wcześniej wywiad z Eltonem Johnem.

Muzyk wspomina w nim swoją relację z George’em Michaelem.

– Dosłownie zrobiłbym dla George’a wszystko. Gdy otrzymałem telefon z propozycją nagrania, zgodziłem się jeszcze zanim usłyszałem szczegóły – miał powiedzieć Elton John.

To nie byłaby ich pierwsza wspólna piosenka

George Michael i Elton John współpracowali już wcześniej. Ich najbardziej znanym wspólnym nagraniem pozostaje „Don’t Let the Sun Go Down on Me”, które było nową wersją utworu Eltona Johna.

Piosenka, wykonywana wcześniej podczas koncertu Live Aid w 1985 roku, została oficjalnie wydana na początku lat 90. i osiągnęła pierwsze miejsce list przebojów w Wielkiej Brytanii oraz wysokie pozycje w Stanach Zjednoczonych.

Elton John do dziś wspomina George’a Michaela

Po śmierci George’a Michaela w grudniu 2016 roku Elton John wielokrotnie podkreślał, jak ważną postacią był dla niego zmarły artysta.

Muzyk określał go jako jednego z najwybitniejszych brytyjskich autorów piosenek i wokalistów, a także człowieka o ogromnym sercu, który pomagał innym bez rozgłosu.

Na razie nie wiadomo, kiedy utwór „This Kind Of Love” mógłby zostać ukończony i wydany. Wszystko zależy od zgody Eltona Johna oraz dalszych prac nad projektem.