Żabson, Sentino i Hellfield zabierają słuchaczy do „polskiego Miami”. Powstał wakacyjny hit o Sopocie

Żabson połączył siły z Sentino oraz Hellfieldem Crackhouse i stworzył letni numer inspirowany jednym z najbardziej popularnych miejsc nad polskim morzem. Do sieci trafił właśnie teledysk do utworu „Sopot”, który ma być jednym z najbardziej wakacyjnych kawałków tego sezonu.

Raper określił Sopot mianem „polskiego Miami” i podkreślił, że to właśnie klimat tego miasta stał się inspiracją do stworzenia nowego singla.

Sopot jako symbol wakacyjnego klimatu

Żabson przyznał, że Sopot od dawna zajmuje szczególne miejsce w jego wspomnieniach. Artysta wspominał letnie noce, spotkania ze znajomymi oraz chwile spędzone nad morzem, które stały się punktem wyjścia do powstania utworu.

W numerze pojawia się atmosfera beztroskich wakacji, imprez i nadmorskiego stylu życia. Jak podkreśla raper, Sopot ma wyjątkową energię, która wyróżnia go na tle innych polskich miejscowości.

Żabson zdradza szczegóły nowego mixtape’u

Premiera „Sopotu” jest również zapowiedzią większego projektu Żabsona. Raper uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego nadchodzącego mixtape’u i zaznaczył, że nowe wydawnictwo będzie bardziej różnorodne niż jego wcześniejsze materiały.

Choć wielu fanów kojarzy go przede wszystkim z trapowym brzmieniem, artysta nie chce zamykać się w jednym gatunku. Na nowym projekcie mają znaleźć się zarówno mocniejsze, uliczne numery, jak i lżejsze, wakacyjne kawałki.

Sentino i Hellfield Crackhouse gościnnie w nowym kawałku

W utworze „Sopot” Żabsonowi towarzyszą Sentino oraz Hellfield Crackhouse. Wspólna premiera wzbudziła zainteresowanie fanów, którzy od dawna czekali na taką muzyczną kolaborację.

Połączenie różnych stylów trzech artystów stworzyło numer utrzymany w imprezowym, letnim klimacie. Zdaniem słuchaczy kawałek idealnie wpisuje się w sezon wakacyjnych wyjazdów i nocnych imprez.