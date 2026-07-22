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Skolim szuka 12 kobiet z „dużymi tyłkami”. Wiemy, ile można zarobić za udział w klipie gwiazdora

"Kształty latino mile widziane"

2026.07.22

opublikował:

Skolim

fot. kadr z wideo

Skolim rozpoczął przygotowania do nowego projektu muzycznego i ogłosił casting do swojego najnowszego teledysku. Wokalista opublikował w mediach społecznościowych informację, w której zdradził, jakich osób poszukuje do udziału w klipie oraz ile wynosi wynagrodzenie za dzień pracy na planie.

Ogłoszenie szybko wzbudziło zainteresowanie internautów, ale nie zabrakło również komentarzy dotyczących kryteriów, które artysta zawarł w castingu.

Skolim organizuje casting do teledysku latino

Autor hitów łączących muzykę taneczną i klimaty latino poinformował, że do nowego teledysku potrzebuje 12 kobiet. W ogłoszeniu zaznaczył, że zależy mu na osobach pasujących do określonej stylistyki klipu.

— Szukamy 12 dziewczyn do teledysku latino. Ładne, uśmiechnięte dziewczyny. Różne rodzaje urody — duży tyłek, szersze biodra. Kształty latino mile widziane, 17-38 lat — napisał Skolim.

900 zł za dzień zdjęciowy na planie teledysku

Skolim ujawnił również stawkę, jaką oferuje osobom zakwalifikowanym do udziału w nagraniach. Według ogłoszenia wynagrodzenie za jeden dzień pracy na planie wynosi 900 zł.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, zainteresowane osoby mają przesłać zdjęcie twarzy oraz sylwetki. Producent klipu ma następnie wybrać osoby, które pojawią się w najnowszej produkcji gwiazdora.

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