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Doda trzy razy nie stawiła się na przesłuchaniu, na którym prokuratura chciała postawić jej zarzuty

Kontrowersje wokół „żelków na Hashimoto”

2026.07.22

opublikował:

Doda 2026

Foto: @dodaqueen

Sprawa wokół suplementów promowanych przez Doda nadal budzi emocje. Jak wynika z informacji przekazanych przez warszawską prokuraturę, wokalistka trzykrotnie nie pojawiła się na przesłuchaniu, podczas którego miały zostać przedstawione jej zarzuty.

Postępowanie dotyczy reklamowania produktów określanych w mediach jako „żelki na Hashimoto”. Śledczy badają, czy sposób ich promocji mógł wprowadzać konsumentów w błąd.

Doda miała usłyszeć zarzuty. Nie pojawiła się na przesłuchaniu

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba poinformował w rozmowie z TVN24, że Doda nie stawiła się trzy razy na czynności procesowe w charakterze osoby podejrzanej.

Kolejny termin przesłuchania został wyznaczony na koniec lipca 2026 roku. Prokuratura na obecnym etapie nie ujawnia szczegółów dotyczących dalszych działań.

Jeżeli śledczy zdecydują się skierować akt oskarżenia, sprawa trafi do sądu.

Kontrowersje wokół „żelków na Hashimoto”

Sprawa zaczęła się po kampanii promocyjnej suplementów marki Dody. Artystka mówiła, że produkty mogą wspierać osoby zmagające się z Hashimoto, zwłaszcza w połączeniu ze zdrowym stylem życia.

Wokalistka publicznie opowiadała również o swoich doświadczeniach z chorobą i sugerowała, że dzięki zmianie sposobu odżywiania oraz suplementacji udało jej się poprawić stan zdrowia.

Te wypowiedzi spotkały się jednak z krytyką części lekarzy i ekspertów, którzy podkreślali, że suplementy diety nie zastępują leczenia i nie powinny być przedstawiane jako metoda leczenia chorób.

Główny Inspektor Farmaceutyczny zawiadomił prokuraturę

W maju 2025 roku pojawiły się informacje, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny skierował zawiadomienie do prokuratury dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa.

Chodziło o przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące przypisywania produktom, które nie są lekami, właściwości leczniczych.

Zgodnie z przepisami osoba, która wprowadzanemu do obrotu produktowi przypisuje działanie produktu leczniczego mimo niespełnienia odpowiednich wymogów, może podlegać karze grzywny.

Doda nadal może publicznie mówić o swoich produktach

Jak wskazano w wypowiedzi przedstawicielki Sądu Okręgowego w Warszawie, sąd nie ma obecnie narzędzi, które mogłyby zakazać artystce wypowiadania się na temat jej suplementów.

Oznacza to, że sama sprawa prokuratorska nie blokuje Dody przed dalszym komunikowaniem swoich poglądów dotyczących produktów.

Co dalej ze sprawą Dody?

Na razie nie zapadły żadne rozstrzygnięcia sądowe. Prokuratura wyznaczyła kolejny termin czynności, a dalszy rozwój sprawy będzie zależał m.in. od tego, czy artystce zostaną formalnie przedstawione zarzuty oraz czy zostanie skierowany akt oskarżenia.

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