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Rzecznik rządu komentuje ceny paliw na stacji Skolima. „Orlen będzie analizował ceny paliw na swoich stacjach”

Stacja paliw Skolima tematem konferencji prasowej

2026.07.23

opublikował:

Skolim 2026

Niecodzienna sytuacja miała miejsce podczas konferencji prasowej rzecznika rządu Adama Szłapki. Jeden z dziennikarzy poruszył temat cen paliw na prywatnych stacjach, jako przykład wskazując stację należącą do Skolima w Czeremsze.

Według pytającego benzyna na stacji muzyka jest tańsza nawet o 60 groszy za litr w porównaniu z cenami na stacjach Orlen.

Adam Szłapka odpowiedział na pytanie o ceny paliw

Odnosząc się do porównania cen, rzecznik rządu zareagował z dystansem.

– Myślę, że po tej informacji pana redaktora Orlen będzie analizował ceny paliw na swoich stacjach – powiedział Adam Szłapka.

Dodał jednocześnie, że to poszczególne stacje samodzielnie decydują o swojej polityce cenowej i ewentualnych zmianach stawek.

Skolim od początku stawia na niskie marże

Skolim od dłuższego czasu promuje swoją stację paliw w mediach społecznościowych. Po zakończeniu programu promocyjnego „Ceny Paliw Niżej” artysta podkreślał, że w jego obiekcie ceny nadal pozostają konkurencyjne.

Jak tłumaczył wcześniej, osiąga to dzięki bardzo niskim marżom.

– Marże u mnie są najmniejsze z możliwych. Ilość klientów rekompensuje mi to i wychodzę na plus – mówił w wywiadzie dla Plejady.

Lokalna społeczność wspiera biznes muzyka

Skolim podkreśla, że prowadzenie stacji paliw to dla niego nie tylko działalność biznesowa, ale również możliwość budowania relacji z mieszkańcami.

Artysta przyznał, że klienci często zatrzymują się nie tylko po to, aby zatankować samochód, lecz także zamienić kilka słów, przybić piątkę czy wspólnie pożartować.

Według muzyka właśnie taka atmosfera sprawia, że lokalny biznes rozwija się i przyciąga coraz więcej osób.

Stacja Skolima zyskuje coraz większy rozgłos

Choć stacja paliw Skolima funkcjonuje przede wszystkim z myślą o lokalnych mieszkańcach, w ostatnich tygodniach stała się szeroko komentowanym tematem w mediach. Wzmianka podczas konferencji prasowej rzecznika rządu tylko zwiększyła zainteresowanie działalnością muzyka oraz jego sposobem prowadzenia biznesu.

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