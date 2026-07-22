Guzior zakończył współpracę ze swoim wieloletnim hypemanem. EvilTwin wydało oficjalne oświadczenie

Po tygodniach spekulacji oficjalnie potwierdzono zakończenie współpracy pomiędzy Guziorem a Marcinem „Adamo” Adamowiczem. Informację przekazał label EvilTwin, publikując komunikat dotyczący zmian organizacyjnych oraz nowych danych kontaktowych.
Przez lata Adamo pełnił rolę hypemana Guziora, a także odpowiadał za działalność wytwórni związanej z artystą. Decyzja o zakończeniu współpracy kończy wieloletni etap wspólnej działalności.
Plotki o rozstaniu pojawiały się od kilku tygodni
Fani już wcześniej zauważyli sygnały mogące świadczyć o zmianach w otoczeniu rapera. Marcin „Adamo” Adamowicz przestał obserwować Guziora w mediach społecznościowych, a także nie brał udziału w promocji najnowszych utworów. Zmienił się również sposób prowadzenia profili artysty, za które odpowiada obecnie jego partnerka.
Oficjalne oświadczenie EvilTwin rozwiało wszelkie wątpliwości dotyczące dalszej współpracy obu stron.
Oficjalny komunikat EvilTwin
W opublikowanym komunikacie label poinformował o nowych zasadach kontaktu dotyczących organizacji koncertów, wydarzeń, bookingu oraz współprac kreatywnych. Jednocześnie przekazano, że współpraca z Marcinem „Adamo” Adamowiczem została zakończona.
Przedstawiciele EvilTwin poprosili również osoby, z którymi wcześniej prowadzono rozmowy biznesowe, o ponowne nawiązanie kontaktu w przypadku niesfinalizowanych lub nierozstrzygniętych spraw.
Wszystkie bieżące sprawy związane z organizacją koncertów, wydarzeń oraz bookingiem prosimy kierować bezpośrednio na:
booking@pocho.com.pl
W kwestiach dotyczących współprac, projektów kreatywnych oraz pozostałej komunikacji prosimy o kontakt na:
weronika.eviltwin@gmail.com
Jeżeli prowadziliśmy wcześniej rozmowy lub ustalenia, które nie zostały sfinalizowane albo pozostały bez odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt na właściwy adres e-mail. Zależy nam na sprawnym doprowadzeniu wszystkich rozpoczętych spraw do końca.
Jednocześnie informujemy, że współpraca z Marcinem Adamowiczem została zakończona – czytamy na story labelu.
Guzior i Adamo nie komentują powodów rozstania
Na ten moment ani Guzior, ani Marcin „Adamo” Adamowicz nie odnieśli się publicznie do przyczyn zakończenia współpracy. Nie wiadomo również, czy w przyszłości pojawi się szersze wyjaśnienie dotyczące decyzji.
Fani oczekują kolejnych informacji, jednak obecnie jedynym oficjalnym stanowiskiem pozostaje komunikat opublikowany przez EvilTwin.