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Guzior zakończył współpracę ze swoim wieloletnim hypemanem. EvilTwin wydało oficjalne oświadczenie

Adamo odpowiadał również za działalność wytwórni związanej z artystą

2026.07.22

opublikował:

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Po tygodniach spekulacji oficjalnie potwierdzono zakończenie współpracy pomiędzy Guziorem a Marcinem „Adamo” Adamowiczem. Informację przekazał label EvilTwin, publikując komunikat dotyczący zmian organizacyjnych oraz nowych danych kontaktowych.

Przez lata Adamo pełnił rolę hypemana Guziora, a także odpowiadał za działalność wytwórni związanej z artystą. Decyzja o zakończeniu współpracy kończy wieloletni etap wspólnej działalności.

Plotki o rozstaniu pojawiały się od kilku tygodni

Fani już wcześniej zauważyli sygnały mogące świadczyć o zmianach w otoczeniu rapera. Marcin „Adamo” Adamowicz przestał obserwować Guziora w mediach społecznościowych, a także nie brał udziału w promocji najnowszych utworów. Zmienił się również sposób prowadzenia profili artysty, za które odpowiada obecnie jego partnerka.

Oficjalne oświadczenie EvilTwin rozwiało wszelkie wątpliwości dotyczące dalszej współpracy obu stron.

Oficjalny komunikat EvilTwin

W opublikowanym komunikacie label poinformował o nowych zasadach kontaktu dotyczących organizacji koncertów, wydarzeń, bookingu oraz współprac kreatywnych. Jednocześnie przekazano, że współpraca z Marcinem „Adamo” Adamowiczem została zakończona.

Przedstawiciele EvilTwin poprosili również osoby, z którymi wcześniej prowadzono rozmowy biznesowe, o ponowne nawiązanie kontaktu w przypadku niesfinalizowanych lub nierozstrzygniętych spraw.

Wszystkie bieżące sprawy związane z organizacją koncertów, wydarzeń oraz bookingiem prosimy kierować bezpośrednio na:

booking@pocho.com.pl

W kwestiach dotyczących współprac, projektów kreatywnych oraz pozostałej komunikacji prosimy o kontakt na:

weronika.eviltwin@gmail.com

Jeżeli prowadziliśmy wcześniej rozmowy lub ustalenia, które nie zostały sfinalizowane albo pozostały bez odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt na właściwy adres e-mail. Zależy nam na sprawnym doprowadzeniu wszystkich rozpoczętych spraw do końca.

Jednocześnie informujemy, że współpraca z Marcinem Adamowiczem została zakończona – czytamy na story labelu. 

Guzior i Adamo nie komentują powodów rozstania

Na ten moment ani Guzior, ani Marcin „Adamo” Adamowicz nie odnieśli się publicznie do przyczyn zakończenia współpracy. Nie wiadomo również, czy w przyszłości pojawi się szersze wyjaśnienie dotyczące decyzji.

Fani oczekują kolejnych informacji, jednak obecnie jedynym oficjalnym stanowiskiem pozostaje komunikat opublikowany przez EvilTwin.

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