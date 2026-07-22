Quebonafide rozwiał wątpliwości fanów. „Galaktyka” była tylko prowokacją rapera

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Po latach spekulacji Quebonafide w końcu wyjaśnił, dlaczego zapowiadany album „Galaktyka” nigdy nie trafił do oficjalnej sprzedaży. Raper przyznał, że projekt od samego początku nie miał zostać wydany, a cała zapowiedź była świadomą prowokacją.

Przez lata „Galaktyka” uchodziła za jeden z największych niewydanych projektów w historii polskiego rapu. Album został zapowiedziany w 2016 roku i wzbudził ogromne zainteresowanie fanów, jednak jego premiera nigdy nie doszła do skutku.

Pytanie fana podczas transmisji Canal+

Temat powrócił podczas transmisji Canal+ Live, zorganizowanej przy okazji premiery zapisu koncertu Quebonafide z PGE Narodowego. Raper, który pojawił się w programie razem z KrzyKrzysztofem, odpowiadał na pytania widzów.

Jeden z fanów zapytał wprost, dlaczego „Galaktyka” nigdy nie została wydana. Odpowiedź artysty była krótka i jednoznaczna.

– Planu na to nie było, to była prowokacja.

Tym samym Quebonafide zakończył wieloletnie spekulacje dotyczące losów jednego z najbardziej tajemniczych projektów w swojej karierze.

Fani stworzyli własną wersję „Galaktyki”

Choć oficjalny album nigdy nie powstał, historia „Galaktyki” nie zakończyła się całkowicie. W czerwcu 2023 roku, za zgodą Quebonafide, fani przygotowali nieoficjalne wydawnictwo „Dla fanów Galaktyki”.

Na składance znalazły się niepublikowane wcześniej utwory oraz luźne single z okresu, gdy wokół projektu pojawiało się najwięcej domysłów. Dzięki temu słuchacze mogli zebrać w jednym miejscu materiał, który przez lata był rozproszony i trudno dostępny.