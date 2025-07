DJ Snake i J Balvin we wspólnym kawałku „Noventa”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

DJ Snake i J Balvin, znane na całym świecie muzyczne gwiazdy, ponownie łączą siły, by zaprezentować singiel „Noventa” – ekscytujący letni kawałek, który jest połączeniem kultur, gatunków i charyzmy obu artystów. Po pierwszym wspólnym międzynarodowym przeboju „Loco Contigo” z 2019 r., duet powraca z tą samą wybuchową energią. „Noventa” jest jedną z flagowych kooperacji na zapowiadanym na ten rok nowym albumie DJ-a Snake’a zatytułowanym „Nomad”.

Dlaczego „Noventa”?

„Noventa”, czyli „dziewięćdziesiąt” po hiszpańsku, to celowe nawiązanie do nostalgicznej energii i barwnego chaosu lat 90., dekady, która silnie wpłynęła zarówno na brzmienie, jak i wizualną tożsamość utworu. Łącząc globalną, energetyczną produkcję DJ-a Snake’a z charakterystycznym reggaetonowym stylem J Balvina, kawałek pulsuje zaraźliwym rytmem, mocnym bitem i pewną siebie nawijką Balvina. „Noventa” to idealny soundtrack na lato 2025.

Inspiracja „starym” MTV

Na okładce singla znalazła się grafika inspirowana kultowym logo „starego” MTV. Ten sam klimat przeniesiono do kręconego na ulicach Nowego Jorku, w całości utrzymanego w estetyce lat 90 , teledysku – od ujęć przypominających taśmy VHS, przez uliczne cyphery taneczne, po barwne miejskie kadry. Klip, zrealizowany z wyczuciem klimatu i nostalgii, stanowi hołd dla dekady, która ukształtowała współczesną popkulturę.

„Noventa” to punkt przecięcia kultur we współczesnej muzyce: powrót do lat 90. z nowoczesnym twistem, który wnosi tamtą energię do globalnej sceny muzycznej. Ten singiel rozszerza wpływy DJ-a Snake’a na kolejne gatunki i kraje. Muzyka artysty rezonuje na wszystkich kontynentach. Dla J Balvina „Noventa” to kolejny krok w jego serii odważnych, przekraczających gatunkowe granice współprac, które wynoszą reggaeton na globalny poziom.