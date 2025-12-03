Diddy wysyła do Netflix wezwanie do zaprzestania emisji filmu. Zarzuca 50 Centowi kradzież materiałów

Sean „Diddy” Combs wysłał do Netflixa wezwanie do zaprzestania emisji, twierdząc, że nowa czteroczęściowa seria dokumentalna 50 Centa wykorzystuje „skradzione” nagrania. Dokument zatytułowany „Sean Combs: The Reckoning” miał premierę 2 grudnia 2025 i jest opisywany jako przegląd życia i kariery muzyka, w tym kontrowersyjnych momentów związanych z imperium Bad Boy.

Według przedstawiciela Diddy’ego, Juda Engelmayera, materiał wykorzystany w zwiastunie został nakręcony przez samego Combsa od jego 19. roku życia z myślą o własnym projekcie dokumentalnym. Engelmayer podkreślił:

„Sean kręcił swój dokument od 19. roku życia. Te nagrania zostały zlecone w ramach tego projektu i nie zostały nigdy autoryzowane do publikacji przez Netflix.”

Diddy i jego zespół zaznaczyli, że Netflix oraz 50 Cent, uważany przez Combsa za długoletniego przeciwnika – nie skonsultowali z nimi emisji materiału. W liście ostrzegawczym zastrzegli możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych:

„Pan Combs nie wahał się wcześniej podejmować działań prawnych wobec podmiotów medialnych naruszających jego prawa i nie waha się tego zrobić wobec Netflixa.”

Odpowiedź Netflix i reżyserki dokumentu

Netflix odparł, powołując się na oświadczenie reżyserki Alexandrii Stapleton, która zapewniła, że wszystkie materiały zostały pozyskane legalnie i platforma posiada odpowiednie prawa do ich wykorzystania. Stapleton dodała, że wielokrotnie próbowała uzyskać komentarz od zespołu prawnego Combs’a, ale nie otrzymała odpowiedzi.

Dokument 50 Centa ma pokazywać m.in. wywiady z osobami związanymi wcześniej z Diddym, a także dotychczas niepublikowane materiały filmowe, które mają pokazać zarówno sukcesy muzyka, jak i ciemniejsze aspekty jego działalności.

Kontekst prawny i wcześniejsze spory

To nie pierwszy raz, kiedy Diddy wchodzi w spór prawny o materiały dokumentalne. W 2025 roku złożył pozew o 100 milionów dolarów przeciwko NBCUniversal w związku z dokumentem „Diddy: The Making Of A Bad Boy” wyemitowanym na Peacock.

W tym roku Combs został skazany na 4 lata i 2 miesiące więzienia za federalne przestępstwa związane z prostytucją, natomiast w lipcu został uniewinniony przez 12-osobową ławę w Nowym Jorku w sprawie zarzutów dotyczących handlu ludźmi i wymuszeń, choć uznano go winnym przewożenia osób w celu udziału w prostytucji z udziałem jego byłych partnerek.