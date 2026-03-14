Diddy uważa swój wyrok za zbyt surowy. Adwokaci wnoszą apelację i chcą natychmiastowego uwolnienia rapera

Sean Combs uważa, że otrzymał niewspółmiernie surowy wyrok. Jego prawnicy w nowym wniosku do sądu zarzucają sędziemu, że kara została nałożona w oparciu o zarzuty, z których raper został uniewinniony.

Mimo że ława przysięgłych uznała Diddy’ego za niewinnego zarzutów dotyczących handlu ludźmi i RICO, artysta został skazany na 50 miesięcy więzienia za przewożenie osób w celach związanych z prostytucją (Mann Act). Prawnicy twierdzą, że kara jest czterokrotnie wyższa od standardowej dla tego typu przestępstw.

„Perwersja sprawiedliwości” według prawników

Zespół prawny Diddy’ego określił wyrok jako „perwersję sprawiedliwości”. Podkreślają, że sędzia zastosował tzw. „acquitted conduct sentencing”, czyli zwiększenie kary na podstawie zarzutów, które zostały odrzucone przez ławę przysięgłych.

Adwokaci wskazują, że tego typu praktyka jest krytykowana w całym systemie prawnym, ponieważ podważa zasadę sprawiedliwości i równości wobec prawa.

Apelacja i żądania prawników

Zespół prawny wniósł do sądu apelacyjnego o:

natychmiastowe zwolnienie Diddy’ego ,

wydanie orzeczenia o uniewinnieniu ,

lub przynajmniej uchylenie wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Diddy został wcześniej uniewinniony z głównych federalnych zarzutów po dwumiesięcznym procesie w ubiegłym roku. Skazany został jedynie w dwóch przypadkach związanych z przewożeniem osób w celach prostytucyjnych w lipcu.

Prawnicy podkreślają, że sędzia Arun Subramanian działał jak „trzynasty przysięgły”, naruszając w ten sposób zasadę rozdzielenia wyroków ławy przysięgłych od decyzji sędziowskich.