Diddy sfinansował jedzenie dla tysiąca więźniów w Fort Dix na Święto Dziękczynienia

Diddy, zaskoczył współwięźniów w więzieniu Fort Dix w Nowym Jorku wyjątkowym gestem w Święto Dziękczynienia. Artysta zorganizował i sfinansował akcję, dzięki której 1 000 osadzonych otrzymało pełen posiłek, zmieniając tradycyjnie skromne więzienne obchody w prawdziwe święto.

Diddy i Bankroll Bosses – wyjątkowa inicjatywa w więzieniu

Diddy, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, wyjaśnił, że akcja została zorganizowana przy współpracy z grupą wewnętrzną Bankroll Bosses. Artysta wraz z innymi osobami kupił jedzenie z więziennego sklepiku, spędzając dwa dni na przygotowywaniu posiłków, które następnie trafiły do wszystkich bloków w Fort Dix.

„Święto Dziękczynienia dla mnie oznacza, że każdy powinien zjeść. Wszyscy tęsknią za rodziną, a ludzie w tym czasie mogą czuć się bardziej przygnębieni. Chcieliśmy zebrać się razem jak jedna rodzina i zrobić coś wspólnie” – mówi Diddy.

Menu i logistyczne wyzwania

W akcji przygotowano posiłki dla około 200 osób w każdym budynku, obejmujące pieczonego indyka z dodatkami, puree ziemniaczane, kukurydzę i deser. Organizacja nie była łatwa – w więzieniu brakowało pieców i mikrofalówek, a więźniowie musieli używać kart identyfikacyjnych do krojenia składników.

B.I., były lider gangu, który pomagał w organizacji wydarzenia, dodaje:

„Gotowaliśmy jedzenie i rozsyłaliśmy je do wszystkich budynków. To wymagało dwóch dni ciężkiej pracy, ale było tego warte.”

Diddy o więziennej społeczności

Artysta podkreśla, że w więzieniu istnieje silne poczucie braterstwa:

„Wiele osób myli się, myśląc o więzieniu jako o miejscu negatywnym. Tutaj wszyscy się wspierają. To trochę jak mały dom w ciemnym miejscu.”

Diddy przebywa w Fort Dix od 30 października 2025 roku, odbywając 50-miesięczny wyrok za naruszenie ustawy Mann Act.