CGM

Diddy sfinansował jedzenie dla tysiąca więźniów w Fort Dix na Święto Dziękczynienia

"Chcieliśmy zebrać się razem jak jedna rodzina i zrobić coś wspólnie”

2025.11.30

opublikował:

Diddy sfinansował jedzenie dla tysiąca więźniów w Fort Dix na Święto Dziękczynienia

Diddy, zaskoczył współwięźniów w więzieniu Fort Dix w Nowym Jorku wyjątkowym gestem w Święto Dziękczynienia. Artysta zorganizował i sfinansował akcję, dzięki której 1 000 osadzonych otrzymało pełen posiłek, zmieniając tradycyjnie skromne więzienne obchody w prawdziwe święto.

Diddy i Bankroll Bosses – wyjątkowa inicjatywa w więzieniu

Diddy, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, wyjaśnił, że akcja została zorganizowana przy współpracy z grupą wewnętrzną Bankroll Bosses. Artysta wraz z innymi osobami kupił jedzenie z więziennego sklepiku, spędzając dwa dni na przygotowywaniu posiłków, które następnie trafiły do wszystkich bloków w Fort Dix.

„Święto Dziękczynienia dla mnie oznacza, że każdy powinien zjeść. Wszyscy tęsknią za rodziną, a ludzie w tym czasie mogą czuć się bardziej przygnębieni. Chcieliśmy zebrać się razem jak jedna rodzina i zrobić coś wspólnie” – mówi Diddy.

Menu i logistyczne wyzwania

W akcji przygotowano posiłki dla około 200 osób w każdym budynku, obejmujące pieczonego indyka z dodatkami, puree ziemniaczane, kukurydzę i deser. Organizacja nie była łatwa – w więzieniu brakowało pieców i mikrofalówek, a więźniowie musieli używać kart identyfikacyjnych do krojenia składników.

B.I., były lider gangu, który pomagał w organizacji wydarzenia, dodaje:

„Gotowaliśmy jedzenie i rozsyłaliśmy je do wszystkich budynków. To wymagało dwóch dni ciężkiej pracy, ale było tego warte.”

Diddy o więziennej społeczności

Artysta podkreśla, że w więzieniu istnieje silne poczucie braterstwa:

„Wiele osób myli się, myśląc o więzieniu jako o miejscu negatywnym. Tutaj wszyscy się wspierają. To trochę jak mały dom w ciemnym miejscu.”

Diddy przebywa w Fort Dix od 30 października 2025 roku, odbywając 50-miesięczny wyrok za naruszenie ustawy Mann Act.

Tagi


Popularne newsy

Rodzina Pono wydaje oświadczenie po fali krytyki ws. zbiórki dla córki
NEWS

Rodzina Pono wydaje oświadczenie po fali krytyki ws. zbiórki dla córki

Quebonafide i Zalia w emocjonalnym duecie – „Nie ucieknę”
NEWS

Quebonafide i Zalia w emocjonalnym duecie – „Nie ucieknę”

Niecodzienna akcja promocyjna nowego singla Ostrego
NEWS

Niecodzienna akcja promocyjna nowego singla Ostrego

Jongmen zatrzymany w Dubaju. Czeka go ekstradycja do Polski
NEWS

Jongmen zatrzymany w Dubaju. Czeka go ekstradycja do Polski

„Prawdziwa Pani Domu robi kanapki z hajsem”. Hela debiutuje mocnym teledyskiem
NEWS

„Prawdziwa Pani Domu robi kanapki z hajsem”. Hela debiutuje mocnym teledyskiem

Policja komentuje zatrzymanie Jongmena – kiedy raper trafi do Polski?
NEWS

Policja komentuje zatrzymanie Jongmena – kiedy raper trafi do Polski?

Jeśli macie ochotę dotrzeć na koniec Internetu to… Popek nagrał numer z Mikrocypkiem
NEWS

Jeśli macie ochotę dotrzeć na koniec Internetu to… Popek nagrał numer z Mikrocypkiem

Polecane

CGM
Doda poleca fanom nowego Bedoesa – „Kamień z serca” trafił w jej serce

Doda poleca fanom nowego Bedoesa – „Kamień z serca” trafił w jej ...

Numer, który już budzi emocje

26 sekund temu

CGM
Jessie J nie kryje łez na scenie: „Dziś mijają cztery lata od śmierci mojego dziecka”

Jessie J nie kryje łez na scenie: „Dziś mijają cztery lata od śmierci ...

Emocjonalny powrót wokalistki

14 minut temu

CGM
Britney Spears wraca do sieci nagim wideo z domowego łóżka. „Wygląda, jakbym zrobiła sobie operację nosa”

Britney Spears wraca do sieci nagim wideo z domowego łóżka. „Wygląda, ...

Powrót Britney Spears na Instagram

21 minut temu

CGM
Ariana Grande przypomina, że publiczne ocenianie czyjegoś ciała może być niebezpieczne i szkodliwe

Ariana Grande przypomina, że publiczne ocenianie czyjegoś ciała może b ...

„Mój wygląd nie podlega dyskusji”

26 minut temu

CGM
Dawid Podsiadło i Artur Rojek prezentują koncertowy teledysk „Peggy Brown” i winylową edycję ZŁOTEJ płyty

Dawid Podsiadło i Artur Rojek prezentują koncertowy teledysk „Peggy Br ...

Kultowy utwór w nowym wydaniu

38 minut temu

CGM
Wiatr i WacToja z futurystycznym singlem „CyberPink” – neonowy vibe, emocje i miejskie brzmienie

Wiatr i WacToja z futurystycznym singlem „CyberPink” – neonowy v ...

Emocjonalny styl Wiatra i świeżość WacaToji

52 minuty temu