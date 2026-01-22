Bonus RPK komentuje film z Grande Connection: „Debil wpuścił detektywa do domu, bo myślał że to policja”

Foto: www.instagram.com/bonusrpk_official

W sieci zawrzało po publikacji nagrania, które może całkowicie zmienić sposób postrzegania jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego YouTube’a. Grande Connection, od dłuższego czasu uderzający w polską scenę rapową, został potajemnie nagrany we własnym domu w Polsce – mimo że przez lata twierdził, iż przebywa za granicą i tam prowadzi swoje interesy.

Sprawa nabrała jeszcze większego rozgłosu po ostrym komentarzu Bonusa RPK, który bez ogródek odniósł się do ujawnionych materiałów.

Tajne nagranie w domu Grande’a

Film, który wyciekł do internetu, został zarejestrowany z ukrycia i – według osób zaangażowanych w sprawę – pochodzi z prywatnego mieszkania YouTubera na terenie Polski. To bezpośrednio podważa jego wielokrotne deklaracje o stałym pobycie poza krajem.

Nagranie bardzo szybko rozprzestrzeniło się w sieci, wywołując lawinę komentarzy, szczególnie w środowisku rapowym, które od dłuższego czasu było celem jego publikacji.

Współpraca z policją? Przełomowy fragment nagrania

Już wcześniej pojawiały się plotki, że Grande mógł współpracować z policją, jednak brakowało jednoznacznych dowodów. Przełom nastąpił wraz z ujawnieniem nagrania, w którym – zdaniem wielu odbiorców – YouTuber sam potwierdza prawdziwość tych informacji.

To właśnie ten fragment materiału wywołał największe poruszenie, ponieważ do tej pory były to jedynie domysły i spekulacje.

Kim naprawdę jest Grande? Kulisy życia Radosława

W nagraniu ujawnione zostaje również prawdziwe imię YouTubera – Radosław. Obraz, który się wyłania, znacząco odbiega od wizerunku osoby żyjącej „jak pączek w maśle”.

Z dostępnych informacji wynika, że:

Grande został obciążony ogromną karą finansową ,

jego sytuacja materialna jest znacznie gorsza , niż publicznie deklarował,

„kupienie wolności” miało odbyć się kosztem dawnych współpracowników.

Detektyw Marcin Miklaszewski w centrum afery

Kluczową rolę w całej akcji odegrał detektyw Marcin Miklaszewski, który zaangażował się w sprawę i – według dostępnych informacji – doprowadził do ujawnienia nagrania.

Miklaszewski miał próbować nakłonić Grande’a do nagrania przeprosin, jednak gdy YouTuber zorientował się, że nie ma do czynienia z policją, lecz z prywatnym detektywem, wyprosił go ze swojego mieszkania.

Bonus RPK bez litości: „Debil wpuścił detektywa do domu”

Do sprawy odniósł się również Bonus RPK, który na swoim profilu opublikował bardzo mocny komentarz:

„Z góry uprzedzam, że nie mam nic do zwykłych ludzi, którzy dzwonią na policję, kiedy dzieje się im krzywda. Mianem ‘kapusia’ określam przestępcę, który wiedział, co mu grozi, a gdy wpadł, sprzedał swoich przyjaciół, żeby samemu wyjść z kłopotów. Grande Connection to ‘sześćdziesiątka’, obrzydliwa kreatura, która jeszcze śmie rozliczać innych. To nie jest sztuczna inteligencja. Debil wpuścił detektywa do domu, bo myślał, że to policja. Trafiony, zatopiony.”

Słowa rapera dolały oliwy do ognia i jeszcze bardziej spolaryzowały opinię publiczną.

Co dalej z Grande Connection?

Na ten moment Grande nie wydał oficjalnego oświadczenia odnoszącego się do zarzutów. Jedno jest jednak pewne – ujawnione nagranie oraz reakcje środowiska rapowego mogą na długo wpłynąć na jego działalność w sieci.

Czy to definitywny koniec jego internetowej kariery? Odpowiedź na to pytanie przyniosą najbliższe tygodnie.