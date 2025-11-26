De La Soul wyjaśniają, skąd naprawdę wziął się konflikt z Tupakiem

Legendarna grupa De La Soul po latach przerwała milczenie w sprawie jednego z najbardziej nietypowych konfliktów w historii hip-hopu. Chodzi o ich spięcie z Tupakiem Shakurem, które wybuchło w latach 90., a którego przyczyn wielu fanów nigdy w pełni nie zrozumiało. Artyści wyjaśnili teraz, jak niewinne odniesienie w jednym z klipów doprowadziło do napięć z jednym z największych raperów wszech czasów.

Jak zaczął się konflikt? Niewinny żart, który Tupac odebrał jako atak

Członkowie De La Soul wyjaśniają, że całe zamieszanie zaczęło się od teledysku do ich utworu, w którym nawiązali do sytuacji 2Paca z 1994 roku. W klipie wykorzystano scenę, w której raper otrzymywał od fanów miłosne listy.

Jak tłumaczy Kelvin Mercer (Posdnuos):

„W klipie mieliśmy scenę, w której kobieta wręcza mi list. To było nawiązanie do historii z Tupakiem i jego listami. Nie miało to być nic obraźliwego.”

Niestety, Tupac odebrał to zupełnie inaczej. De La Soul przyznają, że raper poczuł się ośmieszony. Mercer wspomina:

„Nie spodziewaliśmy się takiej reakcji. On myślał, że próbujemy się z niego nabijać. To nigdy nie był nasz zamiar.”

Reakcja Tupaca była natychmiastowa

Według De La Soul, Tupac w tamtym czasie miał wokół siebie ludzi, którzy dodatkowo podsycali konflikt.

Dave Jolicoeur (Trugoy) mówił:

„Ktoś musiał mu powiedzieć, że to diss. A Tupac był w takim okresie, że reagował bardzo impulsywnie.”

Artyści wspominają również sytuację, gdy mieli okazję porozmawiać z kimś z ekipy 2Paca:

„Ktoś od niego podszedł do nas i powiedział, że 'Pac tego nie odpuści. My wtedy byliśmy w szoku, bo sytuacja została źle zinterpretowana.”

De La Soul: Zawsze szanowaliśmy Tupaca

Członkowie De La Soul podkreślają, że nigdy nie mieli złych intencji wobec Tupaca. Wręcz przeciwnie – zawsze darzyli go ogromnym szacunkiem jako artystę i człowieka.

Posdnuos dodaje:

„Tupac był wojownikiem. Był inteligentny, miał przekaz. Nigdy nie chcieliśmy go obrażać. To był po prostu niefortunny zbieg okoliczności.”

Diss 2Paca: kiedy z nieporozumienia zrobił się beef

De La Soul spotkali się z odpowiedzią 2Paca. W utworze Against All Odds z albumu The Don Killuminati: The 7 Day Theory padły słowa skierowane przeciw zespołowi:

„Look at De La Soul tryna player-hate on my shit, n***a, eat a fat dick!”

To był jawny atak, który jasno wskazywał, że 2Pac poczuł się obrazony i zamierzał się odgryźć.

Dodatkowo, w niewydanym oficjalnie kawałku Watch Ya Mouth, raper miał użyć jeszcze ostrzejszych słów, oskarżając De La Soul o pogardę wobec „twardego” rapu.

Dlaczego beef nie przerodził się w otwartą wojnę

Mimo że 2Pac używał bezpośrednich słów krytyki i dissu, konflikt nigdy nie urosnął do rangi wojny publicznej. Z perspektywy czasu De La Soul podkreślają, że to co zaszło, było nieporozumieniem, a nie planowaną agresją.