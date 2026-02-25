Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Tegoroczna gala Bestsellerów Empiku 2025 okazała się jednym z najważniejszych momentów w polskim show-biznesie, a wieczór należał do Dawida Podsiadły, który zdobył dwie statuetki. Artysta nie ograniczył się jednak do standardowych podziękowań – podczas wystąpienia zdobył się na bardzo osobiste i poruszające wyznanie, które zaskoczyło publiczność i nadało wydarzeniu refleksyjny ton.
Dawid Podsiadło – zwycięzca Bestsellerów Empiku 2025
Wokalista odebrał dwie nagrody:
Statuetka za najwyższą sprzedaż płyt w latach 2015–2025 – wyróżnienie za imponujący wynik sprzedaży w sieci Empik.
Nagroda w kategorii Pop&Rock za album „Zorza”, który stworzył wraz z Kaśką Sochacką.
„Ostatnie lata były dla mnie dziwne. Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle. Dzięki temu może znowu go znajdę” – przyznał artysta podczas odbierania pierwszej nagrody.
Poruszające wyznanie i późniejsze wyjaśnienie
Podczas pierwszego wystąpienia Dawid Podsiadło podzielił się osobistym przesłaniem, które zaskoczyło zgromadzoną publiczność. Po chwili wokalista pojawił się ponownie na scenie, by nieco złagodzić wydźwięk swojej wypowiedzi:
„Mega smutno powiedziałem wcześniej i dostałem SMS-em, że wszystko w porządku. Natomiast wszystko jest ok. Nie martwcie się o mnie. Jeżeli się ktoś wystraszył, wszystko jest dobrze, jestem mega szczęśliwy i kocham śpiewać cały czas. Od tego się zaczęło i mam nadzieję, że tak będzie już zawsze. To jest najprzyjemniejsza rzecz. Śpiewam sobie codziennie. Ok, sorry, sorry. Cofnąłem się parę lat, już umiem mówić dzisiaj i jest fajnie z tą umiejętnością.”
Dzięki temu fani i widzowie mogli zobaczyć nie tylko sukcesy artysty, ale też jego szczerość i refleksję nad własną twórczością.
Dawid Podsiadło – jeden z najważniejszych artystów polskiej sceny
Od lat Dawid Podsiadło cieszy się ogromnym uznaniem wśród fanów i krytyków. Jego albumy zdobywają statusy platynowych i złotych płyt, a współprace z innymi artystami, jak Kaśka Sochacka czy Artur Rojek, potwierdzają jego wszechstronność i znaczenie w polskiej muzyce.
Gala Bestsellerów Empiku 2025 pokazała, że artysta pozostaje wciąż jedną z najważniejszych postaci w branży muzycznej, a jego twórczość wciąż inspiruje publiczność i zdobywa uznanie na wielu płaszczyznach.