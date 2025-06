Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka prezentują wyjątkowy mini album „tylko haj.”

Foto: O. Sokal

To zdecydowanie najbardziej elektryzująca premiera tego roku – Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, top najchętniej streamowanych artystów w Polsce, połączyli siły i nagrali mini album „tylko haj.”, który właśnie ujrzał światło dzienne. Producentem płyty jest Tobias Kuhn. Utwory będzie można usłyszeć na żywo wyłącznie podczas festiwalu ZORZA, który rozpoczyna się już dziś!

Wydawnictwo zapowiadał podwójny singiel „samoloty i nadprzestrzenie”, wydany w urodziny Dawida. Spotkanie tej dwójki na jednym albumie to też nie lada święto – artyści, którzy od lat poruszają najczulsze struny z niezawodną precyzją, zrobili coś, co zapamiętamy na bardzo długo.

„Jestem przeszczęśliwy i wzruszony”

– Wiele miesięcy temu, gdy spotkaliśmy się z Kaśką przy posiłku, żeby porozmawiać o tym, że nadchodzi taka szansa i czy byśmy może coś z tej okazji zrobili, to ja wiedziałem, że jeśli coś powstanie, to będzie to dobre. No ale dzisiaj jestem po prostu przeszczęśliwy i wzruszony, ja się jaram i mam nadzieję, że u Was trafi to też w miejsce, które tego potrzebowało – komentuje Dawid Podsiadło.

– Tyle chciałabym powiedzieć… ale przede wszystkim powiem – dziękuję. Dziękuję Dawid, że mogliśmy zrobić wspólnie piosenki. (…) Jestem przeszczęśliwa i podekscytowana, że to się już zaczyna i że Wy możecie w końcu usłyszeć piosenki, które do tej pory trzymaliśmy w swoich malutkich, wciśniętych do uszu słuchawkach – dodaje Kaśka Sochacka.

ZORZA to zjawisko unikalne, tak samo, jak ten wyjątkowy duet. ZORZA była też pretekstem do tego, abyśmy mogli ten duet usłyszeć na jednej płycie. „tylko haj.” to mini album powstały z potrzeby opowiedzenia historii o relacjach – prawdziwych, skomplikowanych i pięknych.

Dawid Podsiadło & Kaśka Sochacka – „tylko haj.” – tracklista:

1. mosty

2. samoloty

3. w kilometrach

4. tylko haj.

5. boysboysboys

6. nadprzestrzenie

7. kid

Na żywo utwory zabrzmią wyłącznie na koncertach w ramach festiwalu ZORZA. Oto terminy imprez:

6-7.06.2025 – Poznań, Malta Komandoria

27-28.06.2025 – Wrocław, AWF Wrocław

11-12.07.2025 – Warszawa, AWF Warszawa

25-26.07.2025 – Kraków, Park Lotników

15-16.08.2025 – Gdańsk, Stocznia

29-30.08.2025 – Katowice, Lotnisko Muchowiec