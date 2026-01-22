CGM

Dawid Obserwator potwierdza autentyczność filmu z Grande Connection. Dzwonił do agencji detektywistycznej

"Osoba, która odebrała, potwierdziła, że tak i że mieli takie zlecenie”

2026.01.22

Dawid Obserwator potwierdza autentyczność filmu z Grande Connection. Dzwonił do agencji detektywistycznej

Afera wokół Grande Connection nabiera coraz większego tempa. Po ujawnieniu kontrowersyjnego nagrania, które trafiło do sieci, głos w sprawie zabrał Dawid Obserwator. Raper postanowił osobiście sprawdzić, czy film przedstawiający Grande’a jest autentyczny i skontaktował się bezpośrednio z agencją detektywistyczną odpowiedzialną za jego ujawnienie.

Telefon do Agencji Detektywistycznej Temida

Dawid Obserwator poinformował w mediach społecznościowych, że po publikacji nagrania zadzwonił do Agencji Detektywistycznej Temida, aby upewnić się, czy materiał krążący w internecie jest prawdziwy.

Raper napisał:

„Zadzwoniłem do tej agencji detektywistycznej przed chwilą z zapytaniem, czy materiał, który jest w internecie, jest prawdziwy. Osoba, która odebrała, potwierdziła, że tak i że mieli takie zlecenie.”

Ta informacja dodatkowo podgrzała atmosferę wokół sprawy i dla wielu osób stała się potwierdzeniem, że nagranie nie jest manipulacją ani materiałem stworzonym przez sztuczną inteligencję.

Tajne nagranie w domu Grande’a

Film, który wyciekł do sieci, został zarejestrowany z ukrycia i – według dostępnych informacji – pochodzi z prywatnego mieszkania Grande’a na terenie Polski. To stoi w sprzeczności z jego wieloletnimi deklaracjami, według których miał on przebywać za granicą i tam prowadzić swoje interesy.

Nagranie błyskawicznie rozeszło się po internecie, wywołując lawinę komentarzy, zwłaszcza w środowisku rapowym, które od dłuższego czasu było celem jego materiałów.

Współpraca z policją? Kluczowy fragment nagrania

Już wcześniej w sieci krążyły spekulacje, że Grande mógł współpracować z policją, jednak brakowało jednoznacznych dowodów. Przełomem okazał się fragment ujawnionego filmu, w którym – zdaniem wielu odbiorców – YouTuber sam potwierdza prawdziwość tych informacji.

To właśnie ten moment wywołał największe poruszenie, ponieważ do tej pory były to jedynie domysły i plotki.

Kim naprawdę jest Grande? Kulisy życia Radosława

Na nagraniu ujawnione zostaje również prawdziwe imię YouTubera – Radosław. Wizerunek, który się z niego wyłania, znacząco odbiega od obrazu osoby żyjącej „jak pączek w maśle”, jaki prezentował w internecie.

Z dostępnych informacji wynika, że:

  • Grande został obciążony ogromną karą finansową,

  • jego sytuacja materialna jest znacznie gorsza, niż publicznie deklarował,

  • „kupienie wolności” miało odbyć się kosztem dawnych współpracowników.

Detektyw Marcin Miklaszewski w centrum afery

Istotną rolę w całej sprawie odegrał detektyw Marcin Miklaszewski, który – według dostępnych informacji – zaangażował się w akcję i przyczynił do ujawnienia nagrania.

Miklaszewski miał próbować nakłonić Grande’a do nagrania przeprosin, jednak gdy YouTuber zorientował się, że nie ma do czynienia z policją, lecz z prywatnym detektywem, wyprosił go ze swojego mieszkania.

Bonus RPK bez litości: „Debil wpuścił detektywa do domu”

Do sprawy odniósł się również Bonus RPK, który opublikował w sieci bardzo ostry komentarz:

„Z góry uprzedzam, że nie mam nic do zwykłych ludzi, którzy dzwonią na policję, kiedy dzieje się im krzywda. Mianem ‘kapusia’ określam przestępcę, który wiedział, co mu grozi, a gdy wpadł, sprzedał swoich przyjaciół, żeby samemu wyjść z kłopotów. Grande Connection to ‘sześćdziesiątka’, obrzydliwa kreatura, która jeszcze śmie rozliczać innych. To nie jest sztuczna inteligencja. Debil wpuścił detektywa do domu, bo myślał, że to policja. Trafiony, zatopiony.”

Słowa rapera tylko dolały oliwy do ognia i jeszcze bardziej spolaryzowały opinię publiczną.

Co dalej z Grande Connection?

Na ten moment Grande nie wydał oficjalnego oświadczenia odnoszącego się do ujawnionych informacji. Jedno jest jednak pewne – potwierdzenie autentyczności nagrania przez agencję detektywistyczną oraz reakcje znanych postaci sceny rapowej mogą mieć długofalowe konsekwencje dla jego działalności w sieci.

Czy to początek końca Grande Connection? Najbliższe tygodnie mogą przynieść odpowiedź.

 

