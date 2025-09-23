D4vd zaliczył rekord na Spotify mimo śledztwa w sprawie poćwiartowanej 15-latki znalezionej w jego samochodzie

D4vd osiąga rekordowe wyniki streamingowe, mimo trwającego śledztwa w sprawie śmierci nastoletniej Celeste Rivas. Jego utwór „Romantic Homicide” z albumu „Petals to Thorns” powrócił na Billboard 200, trzy lata po pierwotnym wydaniu.

Największy dzień na Spotify

D4vd zanotował swój największy dzień na Spotify – ponad 12 milionów streamów w ciągu jednej doby. Mimo że jego wytwórnia Interscope wycofała wsparcie cyfrowe dla promocji albumu, zainteresowanie fanów wciąż rośnie, a odtworzenia wzrosły o 64%.

Trasa anulowana, ale popularność w górę

W związku z dochodzeniem, D4vd odwołał pozostałe koncerty w USA, Europie i Wielkiej Brytanii. Mimo tego, fani aktywnie słuchają jego muzyki, co pokazuje siłę społeczności, która jest zaintrygowana zarówno twórczością artysty, jak i kontrowersyjnym kontekstem teledysków.

Śledztwo LAPD w sprawie Celeste

Policja w Los Angeles prowadzi dochodzenie, oczekując wyników testów toksykologicznych i badań kryminalistycznych w sprawie śmierci 15-letniej Celeste Rivas, której ciało znaleziono w samochodzie należącym do D4vd. Szczegóły sprawy pozostają niejasne, a zainteresowanie mediów i fanów nie słabnie.