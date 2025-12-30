CGM

D4vd może usłyszeć zarzuty w sprawie śmierci Celeste Rivas

Prokuratura uważa, iż muzyk mógł mieć związek ze śmiercią nastolatki

Według doniesień medialnych amerykański wokalista D4vd może w najbliższych miesiącach stanąć w obliczu poważnych konsekwencji prawnych. Jak informują źródła cytowane przez TMZ, wielka ława przysięgłych rozpatrująca sprawę śmierci Celeste Rivas ma zostać poproszona o wydanie aktu oskarżenia przeciwko artyście.

Wielka ława przysięgłych nie tylko śledcza

Wcześniejsze informacje sugerowały, że ława przysięgłych miała charakter wyłącznie śledczy, co oznaczałoby brak możliwości formalnego oskarżenia. Najnowsze ustalenia wskazują jednak, że jest to ława przysięgłych z uprawnieniami do głosowania nad aktem oskarżenia, co znacząco zmienia sytuację procesową D4vd.

Źródła bliskie sprawie twierdzą, że prokuratura uważa, iż muzyk mógł mieć związek ze śmiercią Celeste Rivas, a sprawą osobiście zajmuje się prokurator Beth Silverman.

Zeznania menedżera D4vd budzą kontrowersje

W toku postępowania zeznania składał m.in. Robert Morgenroth, menedżer odpowiedzialny za codzienne sprawy artysty. Według relacji medialnych jego wypowiedzi wzbudziły zainteresowanie śledczych, szczególnie w kontekście pytania, dlaczego nie powiadomił policji. Morgenroth miał tłumaczyć, że jego rolą było dbanie o ciągłość trasy koncertowej D4vd, a nie podejmowanie działań prawnych. Prokuratura miała naciskać na wyjaśnienie tej decyzji.

Dlaczego akt oskarżenia może być tylko kwestią czasu

Eksperci przypominają, że w przypadku wielkiej ławy przysięgłych osoba będąca przedmiotem postępowania nie ma prawa do obrony, co często działa na korzyść prokuratury. Statystycznie ławy przysięgłych zazwyczaj przychylają się do wniosków oskarżycieli. Jednocześnie zaznacza się, że proces nie musi przebiegać szybko – możliwe są dalsze przesłuchania świadków, nawet w kolejnych miesiącach, co może opóźnić decyzję o ewentualnym akcie oskarżenia.

