Członkinie Pussy Riot skazane w Rosji na karę więzienia za antywojenne występy

foto: kadr z wideo

Pięć członkiń Pussy Riot zostało skazanych w Rosji na kary więzienia za działalność antywojenną i krytykę działań militarnych Kremla.

Według doniesień niezależnego portalu Mediazona, które potwierdził także Rolling Stone, wyrok w Moskwie usłyszały: Maria Alokhina, Diana Burkot, Taso Pletner, Olga Borisowa oraz Alina Pietrowa.

Sąd Rejonowy w Basmannej orzekł kary od 8 do 13 lat więzienia w trybie zaocznym. Zarzuty dotyczyły m.in. klipu muzycznego z grudnia 2022 roku pt. „Mama, nie oglądaj telewizji”, w którym Pussy Riot zarzucały rosyjskiej armii zabijanie ukraińskich cywilów, a także występu z kwietnia 2024 roku w Monachium. Podczas tego koncertu jedna z członkiń miała oddać mocz na portret Władimira Putina.

Stanowisko Pussy Riot

Poprzez swoich prawników członkinie zespołu stanowczo odrzuciły zarzuty, określając proces jako politycznie motywowany.

Diana Burkot, autorka muzyki do utworu „Mama, nie oglądaj telewizji”, podkreśliła w oświadczeniu:

„Stoję za każdym słowem i moja postawa antywojenna jest jasna. Wojna z Ukrainą trwa już ponad trzy lata. Wierzę, że Ukraina musi wygrać, a Putin stanąć przed trybunałem w Hadze.”

Burkot ostro skrytykowała rosyjskie władze, nazywając je „podręcznikowym przykładem patriarchatu – tyranem, narcyzem i manipulatorem żyjącym z niszczenia cudzej woli”. Wezwała także ludzi na całym świecie do aktywizmu i walki o demokrację.

Historia Pussy Riot – od „Punk Prayer” po międzynarodowe nagrody

Pussy Riot zdobyły międzynarodową sławę w 2012 roku po głośnym występie „A Punk Prayer” w moskiewskiej cerkwi, wymierzonym w fałszerstwa wyborcze i reelekcję Putina. W wyniku protestu Maria Alokhina i Nadieżda Tołokonnikowa trafiły do więzienia, z którego wyszły na mocy amnestii przed igrzyskami w Soczi w 2014 roku.

Od tamtej pory kolektyw przeprowadził liczne akcje protestacyjne: na igrzyskach olimpijskich w 2014 roku, podczas finału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2018 roku, w amerykańskim stanie Indiana po uchyleniu wyroku Roe v. Wade w 2022 roku.

W 2022 roku Pussy Riot wydały mixtape „Matriarchy Now”, a rok później otrzymały nagrodę Woody Guthrie Prize. Tołokonnikowa współpracowała również z artystami takimi jak Avenged Sevenfold, Nova Twins, Tove Lo czy Hudson Mohawke.

W 2023 roku ogłoszono także prace nad serialem fabularnym o Pussy Riot, którego celem – jak podkreśla Tołokonnikowa – ma być inspirowanie nowego pokolenia buntowników.

Pussy Riot, a przyszłość oporu

Mimo represji ze strony władz rosyjskich Pussy Riot nadal są symbolem walki z autorytaryzmem, patriarchatem i wojną. Jak zaznacza Diana Burkot:

„Rząd rosyjski nie ma dostępu do mojego ciała. Nawet gdybym była w Rosji, powiedziałabym to samo: pieprzcie się.”

Ich działalność artystyczna i polityczna nie tylko zwraca uwagę na agresję wobec Ukrainy, lecz także podkreśla potrzebę globalnej solidarności i aktywizmu.