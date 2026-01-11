Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?

W sieci pojawiają się kolejne przecieki dotyczące wiosennej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Internetowa giełda nazwisk jest coraz bogatsza, a wśród spekulowanych uczestników od tygodni wymienia się m.in. Natsu oraz Gosię Andrzejewicz. Teraz portal Kozaczek ujawnił nazwiska dwóch kolejnych gwiazd, które mają pojawić się na parkiecie Polsatu.

Polsat stawia na influencera. Jasper w „Tańcu z Gwiazdami”?

Według ustaleń serwisu, Polsat wybrał już swojego przedstawiciela świata internetu. Tym razem ma nim być Kacper Porębski, znany w sieci jako Jasper. Influencer ma już doświadczenie telewizyjne – brał udział w reality show „Good Luck Guys”, a także w głośnym projekcie „Eksperyment: Odsiadka”, w ramach którego uczestnicy trafili do zamkniętego zakładu karnego w Bartoszycach.

– Kacper Porębski to znany influencer i tym razem to jego wybrał Polsat jako przedstawiciela świata internetu. Bagi odniósł wielki sukces, więc Kacper też ma szansę rozkochać w sobie publiczność – zdradza informator związany z programem w rozmowie z Kozaczkiem.

Kamil Nożyński kolejnym uczestnikiem „TzG”?

To jednak nie koniec niespodzianek. Jak informuje Kozaczek, na parkiecie nowej edycji „Tańca z Gwiazdami” ma pojawić się również Kamil Nożyński – aktor, raper i członek zespołu Dixon37. Artysta zadebiutował na ekranie w 2018 roku w głośnym serialu „Ślepnąc od świateł”, a widzowie Polsatu mogą kojarzyć go także z produkcji „Przyjaciółki”.

Choć Nożyński rzadko pojawia się na branżowych wydarzeniach i ściankach, według informatorów może okazać się czarnym koniem tej edycji.