Córka Michaela Jacksona świętuje sześć lat trzeźwości. „Trzeźwość nie oznacza idealnego życia”

Trudna przeszłość i nowy rozdział

2026.01.06

Paris Jackson świętuje sześć lat trzeźwości. „Musiałam nauczyć się żyć na warunkach życia”

Paris Jackson, córka legendarnego Michaela Jacksona, rozpoczęła 2026 rok wyjątkowym wyznaniem. Artystka poinformowała, że obchodzi sześć lat trzeźwości, dzieląc się przy tym szczerym i poruszającym przesłaniem skierowanym do osób zmagających się z uzależnieniami oraz problemami psychicznymi.

Sześć lat bez alkoholu i narkotyków

27-letnia piosenkarka, modelka i aktorka od lat otwarcie mówi o swojej przeszłości związanej z uzależnieniami. Trzeźwość rozpoczęła w 2020 roku, a dziś podkreśla, że była to jedna z najtrudniejszych, ale i najważniejszych decyzji w jej życiu. Z okazji rocznicy opublikowała materiał podsumowujący ostatnie miesiące, pokazując, jak wiele zmieniło się w jej codziennym funkcjonowaniu.

„Trzeźwość nie oznacza idealnego życia”

Paris Jackson zaznaczyła, że życie w trzeźwości nie jest równoznaczne z brakiem problemów. Jak przyznała, po kilku latach walki wszystko stało się dla niej wyjątkowo trudne, a ona sama musiała nauczyć się funkcjonować bez dawnych mechanizmów ucieczki.

Artystka mówi wprost, że zmierzyła się z chorobami, takimi jak lekooporna depresja, PTSD oraz OCD, które wciąż stanowią ogromne wyzwanie. Jednocześnie podkreśla, że osoby z podobnymi doświadczeniami nie są same i zachęca do wytrwałości.

Ważne przesłanie do fanów

W swoim wpisie Jackson zwróciła się bezpośrednio do tych, którzy przechodzą przez kryzysy psychiczne. Zapewniła o swoim wsparciu i empatii, podkreślając, jak istotne jest poczucie bycia zauważonym i kochanym – nawet w najtrudniejszych momentach.

Trudna przeszłość i nowy rozdział

Wcześniej Paris Jackson wielokrotnie wspominała o dramatycznych doświadczeniach, w tym próbie samobójczej sprzed lat oraz długofalowych konsekwencjach uzależnień, które wpłynęły na jej zdrowie. Mimo to konsekwentnie buduje nowe życie – tworzy muzykę, rozwija się artystycznie i coraz odważniej mówi o swojej drodze do równowagi.

Muzyka i przyszłość

Choć artystka nadal pracuje nad kolejnym albumem studyjnym, już wcześniej zapowiadała, że jej nowa twórczość będzie bardzo osobista i momentami trudna w odbiorze. Paris Jackson jasno daje do zrozumienia, że szczerość i autentyczność są dziś dla niej ważniejsze niż kiedykolwiek.

 

