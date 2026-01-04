Córka Kim Kardashian i Kanye Westa wyprodukowała utwór dla syna Lil Wayne’a

North West, córka Kanye Westa i Kim Kardashian, niedawno pokazała swoje umiejętności producenckie, tworząc dla Lil Novi, syna Lil Wayne’a. Utwór zatytułowany „Justswagup” jest klasycznym przykładem gatunku rage, z eterycznym, mocno basowym beatem, piaskowymi syntezatorami i minimalną perkusją, ograniczoną do uderzeń basowych.

Nowa generacja w muzyce hip-hop

Podobnie jak Kanye i Lil Wayne współpracują od lat, ich dzieci zdają się kontynuować tę muzyczną tradycję. North West wcześniej dzieliła się innymi instrumentalami w mediach społecznościowych, co wywołało mieszane reakcje fanów. Niektórzy krytykowali nowoczesne brzmienie, inni cieszyli się, że młoda producentka rozwija swój talent i podąża śladami ojca.

Również Lil Novi zdobywa popularność swoimi utworami inspirowanymi podgatunkiem rage, podobnym do artystów takich jak Playboi Carti czy label Opium.

Wspólne dziedzictwo muzyczne

North West nie ogranicza się do współpracy z Lil Novi – wcześniej tworzyła muzykę razem z ojcem oraz innymi artystami, w tym FKA Twigs. Jej kreatywność pokazuje, że nowa generacja Westów i Wayne’ów może odegrać istotną rolę w rozwoju hip-hopu. Jej sukces może również zapoczątkować większe projekty: w przyszłości North West może wydać własny album lub współpracować z kolejnymi artystami, kontynuując muzyczne dziedzictwo swoich rodziców.