Olivia Dean przebija rekord Adele dzięki singlowi „Man I Need”

Olivia Dean ustanowiła nowy rekord radiowy, bijąc wyczyn Adele. Jej singiel „Man I Need” stał się pierwszą piosenką kobiecą od czasów „Hello” Adele, która osiągnęła numer 1 na listach Pop, Adult Pop i Adult R’n’B radio.

Kolejne osiągnięcia Olivii Dean

W 2025 roku Olivia Dean stała się jedyną solową artystką kobiecą w historii UK Top 10, która miała cztery single w tym samym czasie w zestawieniu. Wśród nich znalazły się:

„Man I Need” (#2),

„So Easy (To Fall in Love)” (#6),

„Nice To Each Other” (#8),

„Rein Me In” – współpraca z Samem Fenderem (#10).

Dzięki tym wynikom Olivia stała się pierwszą solową brytyjską artystką od czasów Adele, która jednocześnie posiadała numer jeden na liście singli i albumów z „Man I Need” i The Art of Loving. Album zadebiutował także jako największe otwarcie tygodnia dla brytyjskiej artystki od czasów „30” Adele.

Przyszłość i nowe projekty

Olivia Dean zapowiedziała, że jej kolejny album powstanie w wyniku doświadczeń życiowych i planuje intensywną trasę koncertową. W wywiadzie dla Harper’s Bazaar w 2025 roku mówiła:

„Każdy dobry album powstaje w wyniku życia. Mam przed sobą własną trasę arenową – to absurdalne! Chcę wlać w nią całe serce i stworzyć coś wyjątkowego dla każdego. Może wrócę do studia wkrótce, by tworzyć nowe rzeczy i podróżować. Mam jeszcze trochę życia do przeżycia.”

Jej styl neo-soul i pop, a także sukcesy na listach UK i Spotify, potwierdzają rosnącą pozycję Olivii Dean jako jednej z najważniejszych brytyjskich artystek młodego pokolenia.