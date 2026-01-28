CGM

Christian Combs odpowiada 50 Centowi: „Stary człowieku, mój tata umawiał się z twoją byłą!”

W świecie hip-hopu nie brakuje napięć i konfliktów między artystami, a ostatnio w centrum uwagi znalazł się Christian Combs, syn Diddy’ego, oraz sam 50 Cent. Wszystko zaczęło się od lekkiego internetowego żartu, który szybko przerodził się w publiczną wymianę komentarzy, sięgającą życia prywatnego.

Awaria na koncercie i żart 50 Centa

Cała sytuacja miała miejsce podczas ostatniego koncertu, na którym Christian Combs próbował zainicjować okrzyk „Bad Boy”. Niestety, moment wypadł dość nieudanie i nie spotkał się z oczekiwanym entuzjazmem publiczności.

50 Cent szybko podzielił się nagraniem w sieci, komentując je w humorystyczny sposób:

„Damn 👀 jego timing był trochę nietrafiony. 😳”

Wpis rapera wywołał falę śmiechu wśród fanów i internautów, którzy szybko zaczęli komentować wpadkę Christiana. Jednak sam zainteresowany nie pozostał bierny.

Christian Combs odpowiada – odniesienie do życia prywatnego

Christian Combs odpowiedział 50 Centowi w komentarzu, który od razu przyciągnął uwagę mediów i fanów:

„Prawdziwy powód, dla którego ten senior Curtis jest zły i ciągle mnie taguje, to jego BM 😂”

Choć Combs nie podał szczegółów, komentarz najwyraźniej odnosi się do Daphne Joy, matki 13-letniego syna 50 Centa, Sire’a, która w ostatnich latach była związana z Diddym. W ten sposób Christian w subtelny, ale wymowny sposób uderzył w życie prywatne 50 Centa, przyciągając uwagę zarówno mediów, jak i fanów hip-hopu.

Tło konfliktu – historia napięć między raperami

50 Cent wielokrotnie w przeszłości publicznie odnosił się do Diddy’ego, zwłaszcza podczas jego federalnego procesu w sprawie handlu ludźmi. Proces zakończył się skazaniem rapera na 2 z 5 zarzutów i wyrokiem 50 miesięcy więzienia.

Wydaje się, że obecne komentarze Christiana są kolejnym elementem długotrwałej rywalizacji i delikatnych napięć w świecie hip-hopu, w którym zarówno życie zawodowe, jak i prywatne artystów często staje się publiczne.

Nowy dokument Christiana Combsa i Justina

Warto dodać, że Christian Combs wraz z bratem Justinem Combsem niedawno opublikowali dokument o Diddym, który wzbudził sporo emocji w środowisku muzycznym. 50 Cent szybko zareagował na publikację, choć wydaje się, że traktuje sytuację z przymrużeniem oka.

