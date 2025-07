Chris Brown zawarł ugodę w sprawie oskarżenia o napaść w Londynie

fot. mat. pras.

Ugoda w pozwie cywilnym producenta Abe Diawa

Chris Brown zdecydował się na zawarcie ugody w pozwie cywilnym wniesionym przez producenta muzycznego Abe Diawa. Diaw oskarżył Browna o uderzenie go butelką alkoholu podczas incydentu, do którego doszło w londyńskim klubie w 2023 roku. Sprawa cywilna została dobrowolnie umorzona, co sugeruje porozumienie między stronami.

Trwające postępowanie karne przeciwko Chrisowi Brownowi

Mimo ugody w sprawie cywilnej, Chris Brown nadal zmaga się z poważnymi zarzutami karnymi. W maju 2025 roku został aresztowany w Manchesterze i oskarżony o poważne uszkodzenie ciała związane z wydarzeniem w londyńskim klubie. Po początkowej odmowie zwolnienia za kaucją, sąd zgodził się na jej wpłacenie w wysokości prawie 7 milionów dolarów. Brown musi przebywać w Wielkiej Brytanii oraz spełniać określone warunki zwolnienia.

Szczegóły incydentu w londyńskim klubie Tape

Według pozwu, Chris Brown miał uderzyć Abe Diawa butelką tequili w głowę, a następnie nadepnąć na jego głowę, co doprowadziło do utraty przytomności Diawa. Cały incydent został nagrany przez kamery CCTV, a prokuratura określiła sytuację jako bardzo poważną.