Cassie będzie kluczowym świadkiem w federalnym procesie przeciwko Diddy’emu

fot. mat. pras.

Cassie Ventura, była partnerka Seana „Diddy’ego” Combsa, stanie się jedną z najważniejszych postaci w nadchodzącym procesie federalnym przeciwko muzykowi. Po ponad dekadzie związku z raperem, Cassie nie tylko złożyła poważne oskarżenia w pozwie cywilnym, ale również ma odegrać kluczową rolę jako świadek oskarżenia.

Pozew Cywilny: Początek Publicznych Zarzutów

W listopadzie 2023 roku Cassie złożyła pozew przeciwko Diddy’emu, oskarżając go o gwałt, handel ludźmi oraz organizowanie tzw. „freak offs” – sytuacji, w których miała być zmuszana do stosunków seksualnych z mężczyznami na oczach artysty. Pomimo początkowych zaprzeczeń i oskarżeń o „wymuszenie”, Diddy zgodził się na ugodę finansową już następnego dnia.

Współpraca z Federalnymi i Przeszukania Posiadłości

Po złożeniu pozwu przez Cassie, do opinii publicznej zaczęły docierać kolejne zarzuty od innych ofiar. Kilka miesięcy później agenci federalni przeprowadzili przeszukania w rezydencjach Diddy’ego w Los Angeles, Nowym Jorku i Miami. Cassie współpracowała z organami ścigania, co prawdopodobnie przyczyniło się do wydania nakazów przeszukania.

Nagranie z Przemocą: Materiał Dowodowy

W maju 2024 roku CNN opublikowało nagranie, na którym widać, jak Diddy fizycznie atakuje Cassie w hotelowym korytarzu. Materiał ten wywołał falę oburzenia i stał się kluczowym punktem spornym między prokuraturą a obroną. Prawnicy Diddy’ego zakwestionowali autentyczność nagrania, powołując się na ekspertyzy techniczne.

Proces: Cassie Świadczy Publicznie

Na procesie, który rozpoczyna się już w tym tygodniu, zeznawać będą cztery kobiety. Cassie jako jedyna wystąpi bez użycia pseudonimu, co dodatkowo podkreśla wagę jej świadectwa. Proces wzbudza ogromne zainteresowanie mediów, a jego przebieg będzie ściśle relacjonowany.